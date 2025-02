Ci avviciniamo al lancio di Google Pixel 9a, il prossimo smartphone di fascia media Made by Google la cui presentazione è prevista a marzo, con preordini a partire dal 19 e inizio delle vendite effettive dal 26.

Dello smartphone conosciamo praticamente ogni segreto, al punto che la presentazione potrebbe essere una pura formalità da parte di Google. Nelle ultime ore sono emersi anche i “regali” software su cui potrà contare chi deciderà di puntare sul prossimo membro della gamma Pixel.

Ecco cosa offrirà Big G in omaggio con Google Pixel 9a

Secondo quanto condiviso dal portale Android Headlines, sorgente della maggior parte delle indiscrezioni riguardanti l’atteso Google Pixel 9a grazie a una fonte anonima decisamente ben informata, chi acquisterà lo smartphone riceverà degli omaggi simili a quelli proposti con l’acquisto degli altri membri della gamma Google Pixel 9.

Nello specifico, Google dovrebbe offrire agli acquirenti 6 mesi di Fibtit premium, 3 mesi di YouTube Premium e 3 mesi del piano 100 GB di Google One; l’unica differenza con i “fratelli maggiori” riguarda l’omaggio legato a Google One, ridimensionato se vogliamo (con gli altri Pixel 9 era incluso il piano 2 TB + AI che fornisce l’accesso a Gemini Advanced).

Presunta scheda tecnica - Google Pixel 9a: Dimensioni: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

x x Peso: 186 grammi

Display: OLED da 6,3″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 2700 nit

da con refresh rate a e luminosità di picco a SoC: Google Tensor G4 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (archiviazione, UFS 3.1)

(RAM) e o (archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia , 48 MP (principale) + 13 MP (ultra-grandangolare)

, (principale) + (ultra-grandangolare) Fotocamera anteriore: 13 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6e (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , NFC , GPS , USB-C

, (802.11 ax), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: Li-Po da 5100 mAh con ricarica cablata a 23 W e wireless a 7,5 W

da con ricarica cablata a e wireless a Sistema operativo: Android 15 (con supporto software da 7 anni)

(con supporto software da 7 anni) Scheda tecnica completa (presunta)

Del sequel di Google Pixel 8a conosciamo anche i prezzi di vendita per il mercato statunitense: lo smartphone arriverà in quattro colorazioni (Porcelain, Obsidian, Peony e Iris) e verrà proposto a 549 dollari nella versione da 128 GB e a 649 dollari nella versione da 256 GB, l’unica per cui il prezzo di listino dovrebbe essere aumentato rispetto al modello del 2024.