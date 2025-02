Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni relative a Google Pixel 9a, atteso nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View che dovrebbe essere lanciato già nel corso del prossimo mese.

L’ultimo contributo dedicato a coloro che sono impazienti di scoprire cosa Google abbia in serbo per il suo nuovo smartphone di fascia media è arrivato dal popolare leaker Evan Blass (noto anche come evleaks), che ha condiviso un’immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere il design del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Google Pixel 9a di fronte

Stando a tale immagine, che ci mostra la presunta parte frontale di Google Pixel 9a, lo smartphone dovrebbe avere gli angoli simili a quelli di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, così come la fotocamera dedicata ai selfie più grande.

Non sembrano esserci novità per quanto riguarda Pixel Launcher mentre lo sfondo sembra inedito (probabilmente sarà presto disponibile anche per gli altri modelli del colosso di Mountain View).

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra le principali caratteristiche del nuovo modello di fascia media di Google dovremmo trovare un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Google Tensor G4, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera frontale da 13 megapixel, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 48 megapixel e un sensore ultra grandandolare da 13 megapixel, una batteria da 5.100 mAh, Android 15 (con 7 anni di aggiornamenti garantiti) e quattro colorazioni.

L’annuncio potrebbe essere in programma per il 19 marzo mentre l’esordio ufficiale sul mercato il 26 marzo. Staremo a vedere.