Torniamo ad occuparci di Google Pixel 9a, smartphone di fascia media che il colosso di Mountain View si prepara a lanciare sul mercato e che, stando a recenti indiscrezioni, potrebbe essere presentato nel giro di qualche settimana.

Il mese scorso in Rete sono emersi quelli che dovrebbero essere il prezzo ufficiale negli Stati Uniti del nuovo smartphone di Google e la sua data di lancio e adesso è arrivato il momento di scoprire quanto dovrebbe costare anche in Europa (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

I prezzi e i colori di Google Pixel 9a in Europa

Stando a quanto viene riportato da Dealabs, in Europa i pre-ordini per Google Pixel 9a dovrebbero essere avviati il 19 marzo 2025 e la settimana successiva, il 26 marzo, lo smartphone dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato.

Per quanto riguarda i prezzi, la variante con 128 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 549 euro mentre quella con 256 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduta a 649 euro.

Il modello da 128 GB dovrebbe essere disponibile in quattro colori (Obsidian, Porcelain, iris e Peony) mentre quello da 256 GB dovrebbe essere venduto in Europa soltanto in due colori (Obsidian e Iris).

Nei giorni scorsi sono state pubblicate su X anche le seguenti immagini che ci mostrano le colorazioni dello smartphone di Google:

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Google Pixel 9a dovremmo trovare un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Google Tensor G4, 8 GB di RAM, una fotocamera frontale da 13 megapixel, una doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel e ultra grandandolare da 13 megapixel, una batteria da 5.100 mAh e Android 15 (con 7 anni di aggiornamenti garantiti).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni.