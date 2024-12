La marcia di avvicinamento al debutto ufficiale del medio di gamma Google Pixel 9a prosegue un leak dopo l’altro e quest’oggi, dopo le immagini di pochi giorni fa, è trapelata la scheda tecnica completa del dispositivo, che conferma molte indiscrezioni precedenti e ci permette di inquadrare Pixel 9a già prima di conoscerlo in via ufficiale.

Google Pixel 9a: conferme sulla scheda tecnica

Queste nuove informazioni provengono da fonti appartenenti al mondo degli operatori wireless e hanno ricevuto conferma anche da una seconda fonte, pertanto vengono ritenute piuttosto attendibili.

Tuffandoci subito in media res, arrivano conferme che — come previsto — il cuore pulsante di Google Pixel 9a sarà lo stesso chip Google Tensor G4 che abbiamo conosciuto a bordo dei Pixel 9. Il prossimo medio di gamma di Mountain View potrà contare anche sul chip di sicurezza Titan M2 e, secondo quanto riportato, disporrà di 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5X e di 128 GB o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. La fonte attribuisce a Pixel 9a un Actua Display da 6,285 pollici con luminosità di picco di 2.700 nit e luminosità HDR di 1.800 nit; a proteggere il pannello, un vetro Gorilla Glass 3, non esattamente nuovo ma più resistente ai graffi di alcune soluzioni più recenti di Corning.

Il comparto fotografico è tradizionalmente uno dei maggiori punti di forza dei Pixel di Google ed è un elemento in grado di fare la differenza sui modelli di fascia media. Pixel 9a dovrebbe mettere sul piatto un set-up in larga parte invariato, composto da una fotocamera principale da 48 MP GN8 Quad Dual Pixel con apertura f/1,7 e da una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP con sensore Sony IMX712 e apertura f/2,2; esattamente come avviene sull’attuale Pixel 8a, quest’ultima fotocamera viene riproposta anche anteriormente.

Un gradito passo in avanti rispetto al pur apprezzato modello attuale riguarda la batteria: sebbene le dimensioni complessive sembrino destinate e non subire variazioni importanti — si dovrebbe passare dai 152,1 x 72,7 x 8,9 mm per 188 g di Pixel 8a a 154,7 x 73,3 x 8,9 mm per 185,9 g con Pixel 9a —, la capacità dovrebbe aumentare del 13%, arrivando così a 5.100 mAh. Purtroppo, Google pare aver fatto scelte ancora conservative riguardo alla ricarica rapida, che dovrebbe fermarsi a 23 W via cavo e a soli 7,5 W in modalità wireless (senza supporto Qi2, proprio come i Pixel 9). Come riportato, anche Pixel 9a sarà certificato IP68 contro acqua e polvere.

Colorazioni e prezzo

Per quanto riguarda le colorazioni, Pixel 9a dovrebbe riprendere quelle di Pixel 9, ovvero Obsidian, Porcelain, Iris e Peony (da noi, Nero Ossidiana, Grigio creta, Verde matcha e Rosa peonia). Dalla fonte arrivano persino conferme sul prezzo di listino, sebbene non si tratti di informazioni specifiche per il nostro mercato: Google Pixel 9a dovrebbe partire da 499 dollari per il modello da 128 GB e sarebbero necessari 50 dollari in più per acquistare il modello specifico per Verizon con supporto alle mmWave.