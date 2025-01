Nei prossimi mesi è atteso il lancio del nuovo smartphone di fascia media di Google: stiamo ovviamente parlando di quello che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Google Pixel 9a.

Stando alle ultime indiscrezioni, per il modello di fascia media del 2025 il colosso di Mountain View avrebbe in programma di anticipare i tempi rispetto a quella che è stata la politica adottata negli ultimi anni.

Google Pixel 9a potrebbe arrivare già a marzo

Già da un po’ in Rete si susseguono le voci secondo cui Google Pixel 9a potrebbe essere lanciato intorno alla metà di marzo (invece che a maggio, magari in occasione di Google I/O 2025) e in queste ore sono arrivate nuove conferme in tal senso.

Secondo le ultime indiscrezioni, i pre-ordini del nuovo smartphone di Google dovrebbero partire il 19 marzo mentre l’esordio ufficiale sul mercato sarebbe in programma per la settimana successiva, il 26 marzo 2025.

Resta da capire se queste date si riferiscano al solo mercato statunitense o se già a marzo il nuovo telefono di Google potrà essere acquistato anche in altri Paesi (e, in tal caso, in quali).

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emerse le prime indiscrezioni anche sui possibili prezzi dello smartphone negli USA, ove potrebbe essere venduto a 499 dollari (128 GB) e 599 dollari (256 GB).

Tra le principali caratteristiche di Google Pixel 9a non dovrebbero mancare un display da 6,3 pollici, il processore Tensor G4, 8 GB di RAM, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 48 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel, una fotocamera frontale da 13 megapixel e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica a 18 W).

Appuntamento alle prossime indiscrezioni.