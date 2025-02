Se volete provare l’esperienza Pixel e non volete spendere tanto, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi: su Amazon è disponibile in offerta Google Pixel 7a nella colorazione Bianco ghiaccio, proposto al minimo storico per il sito. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel 7a in offerta su Amazon al minimo storico

Google Pixel 7a è la penultima generazione della gamma “a” della casa di Mountain View: si tratta del modello di fascia media, che generalmente viene lanciato sul mercato a qualche mese di distanza dalla generazione principale (di solito in primavera). Se Pixel 8a non fa ancora al caso vostro a causa del prezzo, in attesa di scoprire Pixel 9a (che probabilmente non avrà un prezzo bassissimo) potete dare una possibilità al modello 2023.

Pixel 7a mette a disposizione un display 20:9 OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD, refresh rate fino a 90 Hz, vetro Gorilla Glass 3 e lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore è il SoC Google Tensor G2 (in comune coi fratelli maggiori Pixel 7 e Pixel 7 Pro), al cui fianco trovano spazio il coprocessore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico offre tre sensori: sul retro c’è la doppia fotocamera con sensore principale grandangolare Quad Bayer da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP integrata tramite foro nello schermo. Completa la connettività, con 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless.

Google Pixel 7a è uscito con Android 13, e attualmente può contare non solo su Android 15, ma eventualmente anche su Android 16 grazie al programma beta in corso. Inizialmente erano previste “solo” tre major release come aggiornamento, ma Google ha deciso in seguito di allungare il supporto: lo smartphone riceverà aggiornamenti per cinque anni dalla data di introduzione sul mercato statunitense e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Google Pixel 7a ha esordito al prezzo consigliato di 509 euro nella sola configurazione da 128 GB di storage: attualmente, potete acquistarla in offerta su Amazon a 279 euro nella colorazione Bianco ghiaccio. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.