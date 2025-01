Google Pixel 9a dovrebbe inaugurare il 2025 di Google sul fronte dei dispositivi. L’attesissimo smartphone di fascia media, che andrà a completare la famiglia Google Pixel 9, è già stato protagonista di numerosissime indiscrezioni, inclusa quella relativa a un lancio anticipato che collocherebbe il suo debutto sul mercato verso la metà di marzo.

Dagli Stati Uniti si aggiunge un altro tassello al puzzle: sono infatti trapelati anche i prezzi di listino a cui lo smartphone verrà proposto sui mercati statunitense e canadese. Non mancano le sorprese, sia positive che negative.

Google Pixel 9a sta arrivando: ora ci sono anche i prezzi

Tra poche settimane (metà marzo) dovrebbe debuttare sul mercato Google Pixel 9a, la prossima affilatissima arma di Google per la fascia media che andrà a raccogliere l’eredità di Google Pixel 8a (mostrato nell’immagine di copertina).

Come anticipato in apertura, i colleghi di Android Headlines hanno diffuso quelli che le loro (fidate) fonti assicurano essere i prezzi di listino di Google Pixel 9a per il mercato statunitense e per il mercato canadese.

La versione di partenza con 128 GB di spazio di archiviazione dovrebbe essere proposta a 499 dollari, lo stesso prezzo di listino del Pixel 8a; la versione con 256 GB di spazio di archiviazione, invece, dovrebbe essere proposta a 599 dollari, subendo un rincaro di 40 dollari rispetto al predecessore nel taglio da 256 GB.

In base a queste informazioni, quali potrebbero essere i prezzi in Italia?

Il principale difetto di Pixel 8a era il posizionamento sul mercato al momento del lancio, probabilmente troppo alto rispetto al valore reale del dispositivo. In un periodo di forti aumenti, quindi, il fatto che (almeno sul taglio base) non vi sia un aumento, potrebbe essere visto come qualcosa di molto positivo (nella speranza che si replichi la situazione in Italia). Fa storcere il naso, invece, il rincaro della variante più pompata.

Resta da capire, invece, quale sarà la situazione al debutto sul mercato italiano: Pixel 8a è stato lanciato in Italia a 549 euro (versione da 128 GB) e 609 euro (versione da 256 GB); considerando la differenza USA/Italia sul modello 2024, non ci sorprenderebbe vedere Pixel 9a a 549 euro (versione da 128 GB) e 649 euro (versione da 256 GB).