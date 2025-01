Nuovi smartphone Android firmati Nothing sono ufficialmente in arrivo, anche in Italia. Quest’oggi non solo spuntano nuove anticipazioni sul possibile design e sulle presunte configurazioni, ma abbiamo indicazioni ufficiali: la serie Nothing Phone (3a) sarà presentata tra poco più di un mese. Scopriamo tutto.

Abbiamo la data di presentazione ufficiale della serie Nothing Phone (3a)

Iniziamo proprio dalle informazioni ufficiali diffuse in queste ore dall’azienda londinese. Nel suo ultimo video del Community Quarterly Update, Nothing ha annunciato il lancio della serie Nothing Phone (3a) per il 4 marzo 2025, alle ore 11:00 (in pieno Mobile World Congress 2025). All’interno del filmato, il co-fondatore dell’azienda, Akis Evangelidis, ha spiegato quanto segue:

“Per la (a) Series abbiamo un pubblico di utenti diverso. Quando si acquista uno smartphone, c’è chi cerca le specifiche migliori, chi le ultime innovazioni o i processori più avanzati. Allo stesso tempo, ci sono altri utenti altrettanto appassionati di tecnologia, ma che alle specifiche più tecniche preferiscono piuttosto un’ottima user experience: ed è proprio a loro che si rivolge la (a) Series. Ci siamo concentrati sulle esigenze più importanti per gli utenti come fotocamera, display, processore e, naturalmente, il design“.

Ovviamente per il momento Nothing non si è sbottonata oltre, ma ha comunque diffuso un dato interessante: l’azienda ha reso noto di aver superato il miliardo di dollari di fatturato dalla sua fondazione (avvenuta nell’ottobre 2020). “Più della metà di questi ricavi è stata generata solo nell’ultimo anno“, ha spiegato Tim Holbrow, Chief Financial Officer (CFO) di Nothing. “E la cosa più soddisfacente è che era esattamente ciò che ci eravamo prefissati“, ha proseguito. “Il nostro obiettivo per il 2024 era consolidare il successo di Phone (2) ed Ear (2) con i lanci di Phone (2a), Phone (2a) Plus e CMF Phone 1. Abbiamo portato questi prodotti sul mercato e iniziato a costruire un’attività su larga scala, che ci ha permesso di ottenere una crescita incredibile. Siamo entusiasti di questo risultato e non vediamo l’ora di scoprire cosa riusciremo a fare nel 2025“.

Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro: due modelli, due versioni, due colori

Come di fatto confermato dall’uso della parola “serie” accanto a Nothing Phone (3a), i nuovi smartphone Android in arrivo saranno due. Le indiscrezioni lanciate da Android Headlines suggeriscono che si chiameranno Nothing Phone (3a) 5G e Nothing Phone (3a) Pro 5G.

Il primo dovrebbe essere proposto a livello globale nelle varianti dotate di 8 o 12 GB di RAM e di 128 o 256 GB di memoria interna, mentre il secondo dovrebbe arrivare esclusivamente nella versione 12-256 GB. Ciascuno dei due smartphone dovrebbe essere commercializzato in due colorazioni, una Black (per entrambi) e una White (3a) oppure Gray (3a Pro).

Da precedenti rumor sappiamo che Nothing Phone (3a) dovrebbe offrire un display AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 45 W, fotocamera anteriore da 32 MP e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP (con zoom ottico 2x).

Mentre aspettiamo il 4 marzo per scoprire se tutto questo verrà confermato, possiamo iniziare a dare uno sguardo a parte del presunto design di uno dei nuovi modelli. Nella foto pubblicata su X non viene mostrato un granché, considerando l’abbondante copertura, ma possiamo vedere spuntare una configurazione orizzontale delle fotocamere.

Solitamente i modelli della serie “principale” di Nothing, come Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2), dispongono di fotocamere disposte in verticale, mentre i modelli della serie “a”, come Nothing Phone (2a) e Nothing Phone (2a) Plus, le hanno in orizzontale.

Tra poco più di un mese conosceremo tutti i dettagli, ma in queste settimane che ci separano dalla presentazione avremo quasi certamente modo di esplorare ulteriori anticipazioni. Cosa vi aspettate da Nothing Phone (3a) 5G e Nothing Phone (3a) Pro 5G?