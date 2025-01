Ci separa ormai poco meno di un mese alla presentazione ufficiale dei nuovi Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Plus, prevista per il prossimo 4 marzo. Nel frattempo, un leak potrebbe aver svelato gran parte delle specifiche tecniche: scopriamole insieme nel dettaglio.

Nothing Phone (3a): le specifiche tecniche previste

Stando a quanto emerso dai leak in questione, il modello standard di Nothing Phone (3a) dovrebbe presentare verosimilmente un display AMOLED da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Lo schermo presenterà un sensore integrato per il riconoscimento delle impronte digitali, in corrispondenza della sua porzione inferiore.

Il nuovo smartphone monterà molto probabilmente un chip Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nanometri, accompagnato dalla GPU Adreno 720, con una frequenza massima di 2,5 GHz e con 8 o 12 GB di RAM, in base alla configurazione scelta. I tagli per la memoria interna disponibili saranno rispettivamente da 128 o 256 GB, sulla base delle esigenze dell’utente. Il processore sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità, con il supporto alla ricarica wireless da 45 W di potenza.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, un sensore ultra-wide da 8 megapixel e infine un teleobiettivo da 50 megapixel. Sul lato anteriore troveremo invece un sensore singolo da 32 megapixel. Atteso anche il supporto Dual SIM, che consentirà di utilizzare due nano SIM contemporaneamente. Nothing Phone (3a) presenterà l’interfaccia grafica Nothing OS 3.1, basata sul recente sistema operativo Android 15.

Come sempre vi ricordiamo che al momento di tratta di pure e semplici indiscrezioni non ufficiali, che dovranno dunque trovare una conferma (o smentita) direttamente dalla compagnia produttrice. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Nothing, che siamo certi non tarderanno ad arrivare in occasione della loro presentazione ufficiale.