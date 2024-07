Non è passato moltissimo tempo dalla nascita di Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei dopo aver abbandonato OnePlus, che già è pronta ad affrontare il mercato con un nuovo sotto-brand: CMF (by Nothing). L’obiettivo è chiaro: mantenere alto il nome di Nothing con una proposta di prodotti di qualità, delegando la battaglia dei grandi numeri al brand più economico, mantenendo però i tratti disinstivi.

È così che arriva sul mercato, anche Italiano, CMF Phone 1 che rappresenta un ingresso affascinante nell’ecosistema della casa, offrendo un prodotto composto da design innovativo, prestazioni e prezzo competitivo. Punta a distinguersi in un segmento di mercato affollato grazie alle sue caratteristiche uniche e alla cura nei dettagli, scopriamo quali sono i suoi compromessi e se rappresenta un valido acquisto in questa recensione.

Video recensione di CMF Phone 1

Design e Costruzione

Il design di CMF Phone 1 è una combinazione di semplicità ed eleganza che riesce indubbiamente a catturare l’attenzione. Non è il classico smartphone con il retro anonimo, si vede che è studiato nei dettagli tanto che l’azienda ha previsto un design modulare con cover intercambiabili disponibili in vari colori (e in futuro materiali?), permettendo di personalizzare l’aspetto del dispositivo in base alla giornata, semplicemente cambiando cover e/o accessorio. La sua unicità non è solo in questo ma anche nel modo in cui è stato fatto, tramite 4 viti facilmente smontabili e un’ulteriore foro filettato per agganciare in maniera sicura un eventuale tracolla, stampella, etc..

La parte frontale del telefono è altrettanto interessante, con bordi praticamente simmetrici lungo il display che, seppur un po’ spessi, conferiscono al dispositivo un aspetto equilibrato e piacevole alla vista. La presenza di una pellicola di plastica pre-applicata sul display è un’attenzione gradita che protegge lo schermo da graffi e danni minori, anche se oggettivamente la qualità di questa non è di alto livello, si lascia sporcare fin troppo facilmente.

CMF Phone 1 è dotato di un display Super AMOLED da 6,67” con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una luminosità di picco di 2000 nits. Questo schermo offre colori brillanti e una buona visibilità anche in condizioni di forte luce ambientale. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz e la frequenza di campionamento tattile di 240 Hz garantiscono un’esperienza visiva fluida e reattiva, mentre la certificazione HDR10+ e P3, garantiscono la qualità delle immagini. Non è

Fin qui tutto bello, tranne per un aspetto che potrebbe deludere sul fronte multimedialità: l’audio Mono. Nonostante il volume elevato, l’assenza di altoparlanti stereo, o per lo meno di un effetto stereo, limita l’esperienza sonora, soprattutto durante la visione di video o l’ascolto di musica.

Prestazioni e Hardware

Il cuore del CMF Phone 1 è il processore MediaTek Dimensity 7300 5G, costruito con tecnologia a 4 nm di TSMC. Questo chipset offre prestazioni eccellenti per la sua fascia di prezzo. La gestione delle prestazioni è ulteriormente migliorata dal sistema di raffreddamento a liquido e dal controllo intelligente della temperatura, che garantiscono una dissipazione del calore efficiente e mantengono il dispositivo fresco anche durante sessioni di uso intensivo.

Insomma, una bella ventata di aria fresca contro gli stra abusati Helio G99, per restare in casa Mediatek, o Snapdragon 695G di Qualcomm che risultano ormai non più al passo coi tempi. Il Dimensity 7300 offre prestazioni più simili a un prodotto di fascia media che bassa e si nota, inoltre ha un ulteriore vantaggio: i consumi calmierati.

In termini di connettività siamo su un buon livello in quanto a ricezione, inoltre supporta il dual SIM con il secondo slot ibrido che può ospitare una MicroSD per l’espansione della memoria fino a 2 TB. Manca invece il supporto per l’e-SIM. La connettività include Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e supporto per 9 bande 5G, garantendo una connessione stabile e veloce.

Sul fronte connettività CMF ha inciampato su un’unica caratteristica sempre più richiesta in questi anni: l’NFC. Vuoi per i pagamenti oggi, per i documenti digitali domani, l’assenza del modulo NFC rappresenterà sempre di più una carenza non da poco. Un gran peccato.

Il sensore di prossimità ottico funziona bene, mentre la vibrazione, di qualità sufficiente, è poco presente nell’esperienza d’uso per cui poco impattante.

Sofware e funzionalità

CMF Phone 1 arriva sul mercato con Nothing OS 2.6, basato su Android 14. Questo sistema operativo offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile, con un’interfaccia pulita e priva di bloatware.

La particolarità è indubbiamente il design minimal, il dot-style, che pervade icone, widget, immagini e testo, ove possibile. A proposito di widget è presente una variegata lista di nuovi widget sviluppati dall’azienda stessa per personalizzare la homescreen o la lockscreen mantenendo coerenza di stile. Basti pensare alla tematizzazione delle icone delle app che è veramente efficace e supporta anche le applicazioni che non ne prevedono il supporto, livello che nemmeno Google è riuscita a raggiungere dopo 2 anni di sviluppo.

Fra le funzionalità aggiuntive ci sono invece Smart Cleanup, che migliora la velocità di lettura e scrittura del dispositivo eliminando i frammenti di file non necessari, e la modalità Gioco, progettata per migliorare le prestazioni durante il gaming, bloccando le chiamate e le notifiche in arrivo e mantenendo stabile la luminosità dello schermo e la connessione di rete.

Tornando al tema della personalizzazione è possibile generare nuovi sfondi tramite l’intelligenza artificiale, semplicemente creando combinazioni diverse fra gli elementi a disposizione. È sufficiente entrare nel menu di personalizzazione e poi Sfondi.

Nothing OS è un’interfaccia grafica relativamente nuova e questo significa in pieno sviluppo, per questo viene aggiornata di frequente portando molte novità update dopo update. Sono garantiti 2 aggiornamenti di Android e 3 anni di patch di sicurezza, al pari di tanti altri brand come Xiaomi o Motorola ma al di sotto di Samsung.

Fotocamere

Il comparto fotografico di CMF Phone 1 è dotato di una fotocamera principale Sony da 50 MP e di un sensore per la profondità di campo, teoricamente utilizzato nei ritratto. Manca purtroppo un sensore più ampio che possa dare maggior varietà di prospettiva. La qualità del sensore principale è buona per la fascia di prezzo, soprattutto di giorno ma anche di notte dove ci si può lamentare solo di un po’ di rumore d’immagine. Nei ritratti il risultato dello sfocato è sufficiente ma non di più, indubbiamente si potrà fare meglio magari con prossimi aggiornamenti. Altra mancanza che si fa notare è la stabilizzazione ottica dell’immagine per cui nelle foto si rischia il micromosso mentre nei video si fa notare per mancanza di stabilità. Può registrare video in 4K a 30 fps e in modalità Slo-mo a 120 fps.

Anche la fotocamera frontale da 16 MP offre selfie di buona qualità, supportata dagli algoritmi fotografici avanzati di TrueLens Engine 2.0 e dalla modalità AI Vivid, che provano a migliorare la vivacità dei colori e il contrasto delle immagini.

Previous Next Fullscreen

Batteria e autonomia

La batteria è da 5000 mAh e assicura un’ottima autonomia grazie anche al già citato processore veramente calmierato nei consumi. Permette di utilizzare il telefono fino a due giorni con una singola carica, oppure una giornata molto stressante con oltre 7 ore di display acceso e utilizzo attivo.

La ricarica rapida a 33W consente poi di raggiungere il 50% di carica in soli 20 minuti, mentre la ricarica cablata inversa da 5W offre un’ulteriore comodità per alimentare accessori compatibili.

Prezzo e conclusioni

CMF Phone 1 è uno smartphone che oggettivamente lascia bocca aperta, sia in positivo che in negativo per quell’unica mancanza difficile da perdonare (l’NFC). Combina un design unico, buone prestazioni, software minimale, curato ma essenziale e una lunga autonomia a un prezzo contenuto di 239€, cifra più che onesta per quello che è in grado di offrire e per quello che offre il mercato a pari prezzo di listino.

È pur vero però che guardando agli street price, ovvero i prezzi online praticati oggi, con la stessa cifra è possibile portarsi a casa smartphone migliori seppur più classici: per fare degli esempi Samsung Galaxy A35 ha dalla sua l’NFC, la fotocamera ultra-grandangolare, la certificazione contro acqua e polvere IP65 e un supporto software di ben 7 anni, POCO X6 Pro ha un processore ancor più prestante e adatto al gaming, Motorola Moto G84 ha anch’esso l’NFC e un prezzo inferiore ai 190 euro. Insomma, la concorrenza è agguerrita.

CMF Phone 1 potremo dunque definirlo un best buy solo quando scenderà sotto i 190/200 euro, ma resta comunque lo smartphone del 2024 più iconico sulla fascia bassa, perfetto per chi cerca qualcosa di diverso, di unico. È disponibile all’acquisto su Amazon a 199/239€.

Pro: Design iconico con cambio cover e accessori;



Prestazioni superiori alla media;



Autonomia di buon livello. Contro: Manca il modulo NFC;



Audio mono.