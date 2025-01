Google ha annunciato l’implementazione di una comoda opzione di modifica delle foto all’interno di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e, più in generale, progettata per essere la raccolta perfetta per tutti gli smartphone grazie a molti strumenti interessanti.

Nel frattempo, la funzionalità di sicurezza e protezione dai furti “Verifica dell’identità” ha raggiunto tutti i dispositivi della gamma Pixel, completando di fatto il primo step di diffusione e preparandosi (come annunciato) a sbarcare su altri dispositivi non Google come i Galaxy S25 e tutti i Samsung che riceveranno la One UI 7.

Google Foto: l’opzione per specchiare le foto è disponibile per tutti

Google Foto è una delle applicazioni su cui il team di sviluppo investe più tempo. Spesso e volentieri, infatti, l’app riceve alcune novità (come la recente riorganizzazione delle schede, che ha visto la scheda “Ricordi” rinominata in “Momenti” e ricollocata all’interno della scheda “Raccolte“) o nasconde i lavori in corso per novità che arriveranno in futuro (come la possibilità di disattivare la modifica rapida delle immagini prima della condivisione).

Tornando al presente, un paio di giorni fa (tramite un post sul portale di supporto), Google ha annunciato la disponibilità globale dell’opzione per specchiare una foto all’interno dell’app per dispositivi Android (non abbiamo indicazioni su quando, invece, verrà implementata nella versione per iOS).

Si tratta di un’opzione molto utile, soprattutto nel caso in cui abbiamo erroneamente scattato un selfie senza sfruttare l’opzione che specchia automaticamente la foto rispetto all’anteprima di scatto. Finora, questa funzionalità non è stata disponibile per tutti (anche se il suo rilascio era timidamente iniziato lo scorso settembre).

Per specchiare una foto su Google Foto, basterà aprire l’app, effettuare un tap su “Modifica” (presente sulla barra degli strumenti in basso), entrare nella sezione “Ritaglia” e selezionare l’icona di capovolgimento (quella indicata dalle freccia nella seguente immagine): l’ultima azione, andrà a creare un’immagine speculare rispetto a quella di partenza; per salvare l’immagine specchiata, sarà sufficiente effettuare un tap su “Salva copia”.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

“Verifica dell’identità” ha ormai raggiunto tutti gli utenti Pixel

La scorsa settimana, Google ha annunciato l’espansione della funzionalità Verifica dell’identità al di fuori degli dei dispositivi Pixel sui quali, invece, il rollout della funzionalità è stato ampiamente completato.

Nel caso in cui vi troviate lontani dai cosiddetti “luoghi attendibili”, Verifica dell’identità (attivabile dal percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sblocco dispositivo > Protezione dai furti” effettuando un tap su “Verifica dell’identità”) va a proteggere con l’autenticazione biometrica (impronta digitale e/o volto “sicuro”) dati e modifiche sensibili quali:

Accesso al gestore delle password/passkey

Inserimento di credenziali tramite compilazione automatica

Possibilità di apportare modifiche ai metodi di sblocco (PIN, sequenza, password)

Possibilità di apportare modifiche ai metodi di autenticazione biometrica

Ripristino alle informazioni di fabbrica

Disattivazione di Trova il mio dispositivo

Disattivazione della suite Protezione dai furti

Elenco dei luoghi attendibili

Configurazione di un nuovo dispositivo

Aggiungere o rimuovere un account Google

Accesso alle opzioni sviluppatore

Modificare la password dell’account Google tramite “password dimenticata”

Aggiungere o modificare metodi di recupero dell’account.

La funzionalità Verifica dell’identità è parte dei Google Play Services e, pertanto, è bene verificare che sul vostro Pixel (aggiornato ad Android 15) sia installata l’ultima versione disponibile.

Come aggiornare l’app dei Google Play Services

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).