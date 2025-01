Non ci sorprende scoprire che Google è al lavoro su varie nuove funzionalità da aggiungere all’interno delle sue applicazioni con l’obiettivo di fornire agli utenti nuove possibilità di utilizzo e soprattutto di personalizzazione, dato che non è nuova a queste cose.

Le funzionalità emerse negli ultimi giorni e su cui Google sta lavorando in questo periodo interessano molte delle sue applicazioni più di successo e nello specifico Google Wallet, App Google, Google Messaggi, Google Home, Google Foto e Password Manager, perciò niente di nicchia. Andiamo in ordine e vediamo che cosa c’è di nuovo in fase di sviluppo e in arrivo.

Ci sono varie nuove funzioni in arrivo per molte app di Google

Partiamo da Google Wallet, seppur ciò che stiamo per dirvi ci riguarda molto da lontano: finalmente è in grado di fare da chiave digitale per le camere d’hotel e la prima catena di alberghi a supportare Google Wallet come chiave digitale per le proprie camere è Club Quarters; dicevamo molto da lontano perché la cosa funziona solo negli USA e nel Regno Unito, perciò non tocca direttamente noi.

Un po’ della stessa idea è quella riguardante App Google perché è una funzionalità non ancora attiva e disponibile e quindi solo in fase di sviluppo, scovata dall’analisi del codice di turno: Google sta lavorando per far sì che le collezioni possano essere rese pubbliche attivando un tastino nel momento del loro salvataggio; una volta attivato, le collezioni saranno visibili a tutti all’interno del proprio profilo di Google.

Di tutt’altro peso è la funzionalità di Google Messaggi di cui stiamo per parlarvi perché è reale e in fase di distribuzione per tutti. Ciò di cui parliamo è la possibilità di impostare una foto personalizzata per ogni singolo contatto, foto che va ad aggiungersi come primaria a quella predefinita e condivisa dal contatto; in questo modo è possibile scegliere di visualizzare la foto personalizzata o quella predefinita del contatto, a seconda dei nostri gusti.

Della stessa importanza è quella di Google Home perché in roll out per tutti e quindi utilizzabile non appena disponibile. Finalmente, e qui è d’obbligo, è arrivato il supporto alle serrature smart Nest Protect e soprattutto a tutte le serrature smart che sono certificate Matter, perciò indipendentemente dall’azienda produttrice.

Passiamo a Google Foto, che perde una piccola cosa al suo interno in favore di maggiore chiarezza e semplicità d’utilizzo. A partire dalla versione 7.11, già in roll out con un aggiornamento, non include più la scheda Ricordi nel menù di navigazione in basso: da questo momento in poi saranno presenti solo Foto, Raccolte e Cerca; tuttavia, resta disponibile e visibile il feed Momenti che raccoglie in automatico foto e video.

Siamo arrivati alla conclusione e cioè a Password Manager, l’applicazione per gestire le password salvate col proprio account all’interno del proprio profilo di Google e quindi anche di Chrome. La cosa qui è molto semplice e immediata: da un’analisi del codice, si è visto che Google sta lavorando per aggiungere un nuovo tasto capace di eliminare in un solo colpo tutte le password e le passkey salvate; in questo momento è già possibile eliminarle, ma solo una alla volta e non tutte insieme.