Il team di Google è sempre al lavoro per potenziare i servizi più apprezzati dagli utenti e in queste ore sta testando la possibilità di disattivare la modifica rapida delle immagini di Google Foto, così da andare incontro alle esigenze degli utenti interessati principalmente ad una condivisione rapida. Al contempo, il ritaglio delle immagini dovrebbe diventare più immediato.

Il 2025 di Google si è aperto con un carico di novità: soltanto negli ultimi giorni vi abbiamo parlato dell’evoluzione di Gemini, ma anche della ricerca alimentata dall’intelligenza artificiale e della beta 3 di Android 15 QPR2; quest’oggi, invece, vediamo l’ultima novità in test per Google Foto, che in realtà completa una funzione non ancora disponibile per tutti, avvicinandola così al rilascio.

Modifica rapida di Google Foto: a voi la scelta

Da qualche settimana a questa parte, il team di Mountain View sta testando la nuova modifica rapida delle immagini di Google Foto: la relativa pagina si apre automaticamente nel momento in cui si tocca il tasto Condividi su una singola immagine, offrendo un accesso rapido ad alcuni strumenti di modifica, che permettono di migliorare e/o ritagliare l’immagine prima di procedere alla condivisione.

Per quanto questa soluzione sia teoricamente molto comoda, qualche utente potrebbe non essere interessato ad apportare modifiche, prediligendo piuttosto una condivisione più rapida. Al fine di andare incontro a tali utenti, per i quali la pagina di modifica rapida risulterebbe solo un irritante passaggio in più, il team di Google sta ora testando anche la possibilità di disattivarla. La novità in discorso è stata avvistata nell’ultimo aggiornamento di Google Foto (la versione 7.14.0.718134140) ed è visibile nello screenshot sottostante: nell’angolo in alto a destra, appare un nuovo tasto Turn off quick edit, che serve proprio a disattivare la modifica rapida.

In aggiunta a questo, Google sta modificando la funzione di ritaglio inclusa nella modifica rapida: mentre allo stato attuale c’è un tasto Ritaglia nella barra degli strumenti in basso — che reindirizza alla sezione di modifica di Foto e alla relativa funzione di ritaglio —, il seguente screenshot ne mostra l’integrazione direttamente nella schermata di modifica rapida.

Giunti alle battute conclusive, è opportuno sottolineare che nessuna delle novità descritte è ancora disponibile per gli utenti di Google Foto, neppure con l’ultimo aggiornamento scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.