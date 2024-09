Tra le diverse applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View figura Google Foto, si tratta dell’app galleria predefinita degli smartphone dell’azienda, che viene però utilizzata anche da diversi utenti in possesso di dispositivi di altri produttori.

La società implementa costantemente miglioramenti e nuove funzioni nella propria app, nelle ultime settimane per esempio abbiamo visto come l’app abbia semplificato l’accesso alla cartella bloccata, come abbia ricevuto una maggiore integrazione con il servizio iCloud di Apple per il trasferimento delle foto, come sia in arrivo la nuova funzione “La mia settimana”, come in futuro l’app potrebbe permettervi di regolare la velocità di riproduzione dei video, come presto sarà più facile “eliminare” un ricordo dalle foto, come la versione web del servizio abbia ricevuto la sezione documenti, come siano in lavorazione novità per il miglioramento degli scatti, per dare priorità ad alcuni volti nella sezione ricordi e modifiche all’interfaccia dell’editor video dell’app, come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur e Portrait Light siano diventate disponibili per tutti senza abbonamento o costi aggiuntivi, come l’app potrebbe introdurre una scorciatoia per modificare le foto nei Ricordi, come stiano per arrivare nuovi filtri di ricerca e commenti semplificati, o ancora come siano state rese disponibili le nuove Raccolte.

Anche oggi dunque scopriamo insieme una nuova funzionalità che sembra essere in distribuzione per Google Foto.

Google Foto inizia a ricevere una nuova funzione per specchiare le immagini

Per quanto siano disponibili diverse applicazioni per la modifica delle immagini nel panorama Android, Google Foto rappresenta un’ottima alternativa per tutti coloro che già si affidano al software del colosso utilizzandolo come semplice galleria fotografica, l’app consente infatti di operare tutta una serie di modifiche in post produzione, permettendo agli utenti di migliorare ulteriormente gli scatti effettuati.

Sembra che nelle ultime ore Google abbia avviato il rilascio di una nuova funzionalità per la modifica delle immagini, non si tratta di qualcosa di strabiliante o mai visto prima, anzi, in realtà si tratta di una funzione presente praticamente in qualsiasi applicazione dedicata all’editing delle immagini ma che, per qualche motivo, l’azienda non aveva ancora implementato in Google Foto.

L’immagine che potete vedere qui sopra ci mostra l’icona della nuova funzionalità: avviando la modifica di uno scatto, nella sezione Ritaglia, è presente una nuova icona (la terza partendo da sinistra), essa permette all’utente di specchiare l’immagine scelta.

Come anticipato si tratta di una funzione già presente, da diverso tempo, in varie applicazioni di terze parti simili e, seppur in ritardo, il colosso di Mountain View sembra aver deciso di introdurla anche in Google Foto. Al momento la funzionalità sembra essere in distribuzione casuale per alcuni utenti lato server e non sembra collegata ad una versione specifica dell’app, se però voleste assicurarvi di aver installato l’ultima versione disponibile del software vi lasciamo qui sotto il badge per controllare l’eventuale presenza di update direttamente dal Google Play Store.