Mercoledì sera, dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni varie, la serie Samsung Galaxy S25 è stata finalmente presentata e adesso è partito il conto alla rovescia per l’esordio sul mercato dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano, in programma per il 4 febbraio.

Le principali catene di elettronica e i più importanti rivenditori online hanno già studiato apposite promozioni per dare il benvenuto alla serie Samsung Galaxy S25 e per invogliare gli utenti ad acquistarli da subito e ovviamente anche Amazon ha un’offerta piuttosto interessante.

Su Amazon la serie Samsung Galaxy S25 con più garanzia

Se avete deciso di acquistare uno dei nuovi smartphone di Samsung e state aspettando soltanto l’occasione giusta, su Amazon potreste trovare quella che fa al caso vostro: sul popolare sito di e-commerce, infatti, i tre device del colosso coreano vengono venduti con 3 anni di garanzia offerta dal produttore, il tutto senza aumenti di prezzo rispetto a quello che è il listino ufficiale.

Sarà quindi possibile, ad esempio, usufruire della promozione che consente di acquistare Samsung Galaxy S25 con 256 GB di memoria al prezzo della versione da 128 GB, ossia 929 euro invece di 989 euro.

Ricordiamo le principali caratteristiche dei tre modelli:

Samsung Galaxy S25

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy

12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel

batteria da 4.000 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless

Per tutti i dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Samsung Galaxy S25+

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel

batteria da 4.900 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless

Per tutti i dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Samsung Galaxy S25 Ultra

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel

batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless

Per tutti i dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Per ulteriori informazioni su tale promozione o per approfittarne non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 con tre anni di garanzia del produttore su Amazon