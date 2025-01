Come ormai avrete notato, Samsung ha presentato ieri i suoi nuovi flagship, Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Rispetto allo scorso anno, questa volta abbiamo SoC Qualcomm su tutta la gamma, un dettaglio che per alcuni potrebbe risultare importante. Proprio per questo vi segnaliamo un’interessante proposta riguardante il compatto della gamma: potete acquistare Samsung Galaxy S25 12-256 GB a partire da 629 euro, ben 360 euro in meno rispetto al prezzo di listino consigliato (e senza contare eventuali permute). Vediamo come fare.

Come acquistare subito Samsung Galaxy S25 12-256 GB a 629 euro

Samsung Galaxy S25 è il modello più compatto della serie: non stravolge quanto visto sul diretto predecessore Galaxy S24 (nemmeno a livello di design), ma mette a disposizione il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che costituisce un bel passo avanti rispetto all’Exynos 2400 dello scorso anno.

Galaxy S25 viene proposto al prezzo consigliato di 929 euro (128 GB), 989 euro (256 GB) e 1109 euro (512 GB), quindi cifre importanti, ma grazie alle offerte di lancio che stiamo per mostrarvi potete acquistare la versione probabilmente più interessante e popolare (la 256 GB, che offre memorie UFS 4.0) a 629 euro. Si tratta di 360 euro in meno rispetto al listino di Samsung, e senza dover effettuare permute o altre procedure “complicate”. Questo prezzo è raggiungibile sia da MediaWorld sia da Comet, ma procediamo con ordine.

Partiamo dal presupposto che Galaxy S25 256 GB possa essere acquistato al prezzo del modello da 128 GB grazie alla promozione di “raddoppio” delle memorie (stessa cosa per la versione da 512 GB, al prezzo di quella da 256 GB): si parte dunque da 929 euro anziché 989 euro.

Sul sito MediaWorld potete inserire il coupon NEWGAL200 per ottenere uno sconto immediato di 200 euro. Se avete associato al vostro account una carta MediaWorld Club (potete anche sottoscriverla al momento), in automatico vi viene applicato un ulteriore sconto di 100 euro direttamente nel carrello. In questo modo potete dunque scendere fino a 629 euro, portandovi a casa un Galaxy S25 da 256 GB senza “sforzi”.

Il discorso è simile per quanto riguarda Comet. Dopo esservi registrati gratuitamente sul sito (se già non lo eravate), potete digitare il coupon SAMS300 per ottenere uno sconto immediato di 300 euro direttamente nel carrello. Sommando questo allo sconto di 60 euro proposto col raddoppio delle memorie, potete portarvi a casa Galaxy S25 12-256 GB a 629 euro.

Le offerte qui sopra potrebbero non durare a lungo, dipendentemente dalle scorte a disposizione di MediaWorld e Comet. Se siete interessati, il nostro consiglio è dunque quello di non tentennare troppo. Per tutte le altre offerte di lancio per i Samsung Galaxy S25, comprese quelle riguardanti le permute, potete recarvi qui.