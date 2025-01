Già da qualche tempo ormai siamo fin troppo abituati a sentir parlare di intelligenza artificiale, questa nuova tipologia di strumenti è ormai tutto intorno a noi e sono diversi gli utenti che vi si affidano per svolgere i compiti più disparati. Tra le varie opzioni disponibili figura anche Google Gemini, il chatbot IA del colosso di Mountain View che riceve costantemente migliorie di vario genere.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto la possibile introduzione di una nuova API che potrebbe permettere alle applicazioni di interagire direttamente con Gemini, la presentazione della nuova versione 2.0 del modello di intelligenza artificiale dell’azienda, una nuova funzione per organizzare e comprendere i contenuti di Google Drive, ma abbiamo anche visto come il comando di attivazione Ehi Gemini potrebbe essere presto realtà, o ancora come gli utenti Gemini Advanced possano provare un nuovo modello più potente ma limitato.

Oggi, grazie a quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, diamo insieme uno sguardo in anteprima ad una possibile futura novità riguardante le conversazioni con Google Gemini.

Una nuova gesture potrebbe avviare la modalità conversazionale di Gemini

Per gli utenti che hanno selezionato Gemini come assistente predefinito sui propri dispositivi, Google mette a disposizione diversi modi per interagire con lo strumento, è possibile richiamarlo con un comando vocale, tenere premuti i pulsanti di accensione o home, toccare l’icona del microfono nel widget di Ricerca Google, usare una scorciatoia nella schermata iniziale o scorrere in diagonale dagli angoli inferiori dello schermo.

Nella versione 16.2.39 dell’app Google è stata individuata una novità che potrebbe fare la sua comparsa nel prossimo futuro, il cui scopo sarebbe la semplificazione dell’utilizzo di Gemini in modalità conversazione: al momento per parlare con il chatbot è necessario premere l’icona Gemini Live all’interno dell’app o nell’overlay, ma presto potrebbe essere possibile avviare una conversazione Gemini Live scorrendo in diagonale dagli angoli inferiori dello schermo.

Come potete notare dunque, Google sembra intenzionata ad assegnare la gesture che al momento apre il chatbot alla modalità conversazionale, effettuando uno swipe in diagonale dall’angolo inferiore del display si potrebbe aver accesso direttamente a Gemini Live.

La novità in questione non è ancora disponibile per gli utenti e non è chiaro se l’azienda abbia intenzione di implementarla di default, o se lascerà agli utilizzatori la possibilità di scegliere a quale azione assegnare la gesture in questione. Non ci resta che attendere per scoprirlo.