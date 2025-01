Le fonti sono sempre una componente fondamentale per i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), e per Google Gemini sono in arrivo miglioramenti in tal senso: questo grazie alla nuova partnership con The Associated Press, che consentirà passi avanti nella precisione, nell’accuratezza e nell’attualità delle risposte fornite dall’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, la casa di Mountain View integra l’IA di Gemini in Workspace nei piani Business e Enterprise senza ulteriori abbonamenti aggiuntivi: l’altro lato della medaglia è costituito dall’aumento dei prezzi. Procediamo però con ordine.

Google e Associated Press insieme anche con Gemini

Durante lo sviluppo di Gemini, Google lavora sempre per identificare tipologie specifiche di informazioni e dati che possono contribuire a migliorare prodotti e servizi per le persone. Per anni la casa di Mountain View ha collaborato con The Associated Press (AP) per fornire informazioni aggiornate e accurate in Ricerca Google. Per consolidare questo rapporto, la stessa Associated Press fornirà un feed di informazioni in tempo reale per contribuire a migliorare ulteriormente i risultati visualizzati nell’app Gemini.

“La relazione di lunga data tra AP e Google si basa sulla collaborazione per fornire notizie e informazioni tempestive e accurate al pubblico globale“, ha dichiarato Kristin Heitmann, Senior Vice President e Chief Revenue Officer presso Associated Press. “Siamo lieti che Google riconosca il valore del giornalismo di AP e il nostro impegno per un giornalismo imparziale, nello sviluppo dei suoi prodotti di intelligenza artificiale generativa“.

Nonostante i rapidi progressi, è indubbio che le risposte restituite da assistenti e chatbot AI restituiscano alle volte un’esperienza altalenante, soprattutto per quanto riguarda fatti o informazioni di attualità. Speriamo che con questo tipo di collaborazione Google riesca a fare decisi passi avanti, offrendo risposte di Gemini sempre più accurate, pertinenti e aggiornate, basate su dati verificati.

Gemini arriva direttamente in Workspace, senza add-on (ma c’è un ma)

Google Workspace sta aggiungendo le più recenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa ai suoi piani Business ed Enterprise, senza la necessità di acquistare componenti aggiuntivi per gli abbonamenti. Parliamo dell’integrazione di Google Gemini in Gmail, Documenti, Fogli, Chat e Meet, con la possibilità di sfruttare l’IA per riassumere e-mail, ottenere aiuto per la scrittura di documenti, la compilazione di fogli di calcolo o per prendere appunti durante le riunioni. Gemini Advanced può aiutare con i progetti più complessi, che includono elementi come codifica, ricerca o analisi dei dati, e NotebookLM Plus può facilitare la ricerca e l’organizzazione delle informazioni.

In sostanza, prima l’accesso era riservato ai clienti che acquistavano a parte i componenti aggiuntivi, mentre ora Google Workspace integra di default tutte le funzioni di IA generativa. Le novità sono in corso di distribuzione per gli utenti Business, mentre quelli Enterprise dovranno aspettare qualche giorno in più (entro la fine del mese).

L’eliminazione dei componenti aggiuntivi comporta però un aumento dei prezzi dell’abbonamento. Le cifre risultano inferiori rispetto a quelle da pagare in precedenza per l’acquisto dei vari add-on, ma sono ovviamente maggiori rispetto a quelle di Workspace senza Gemini: la cosa potrebbe far storcere il naso a chi non è interessato alle funzionalità di intelligenza artificiale.

In ogni caso, questi sono i prezzi aggiornati per l’Italia: