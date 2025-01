Samsung prosegue con la distribuzione delle patch di sicurezza di gennaio 2025, e in queste ore si concentra in particolare sulla gamma Fan Edition e sui penultimi Galaxy S (ancora per poco): novità sono infatti in arrivo su Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy S21 FE. Scopriamo quali cambiamenti ha in serbo il produttore sud-coreano.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ossia i flagship proposti a inizio 2023. Tutti e tre gli smartphone Android di fascia alta stanno accogliendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2025, anche in Italia: sono infatti in distribuzione i firmware S91*BXXS7CXL2 per i modelli no brand e alcuni brandizzati, con un download richiesto di poco meno di 400 MB.

Le novità? Troviamo le patch di sicurezza di gennaio 2025, che comprendono la correzione alle vulnerabilità che abbiamo visto nel bollettino diffuso da Samsung i giorni scorsi. Più nello specifico, le più recenti patch vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI.

Il changelog cita come sempre generici perfezionamenti lato stabilità e prestazioni, oltre a bugfix, ma non dovrebbero essere state introdotte ulteriori novità “visibili”. Per queste dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7 con Android 15, attualmente in pieno programma beta sulla serie Galaxy S24 (siamo alla beta 3): la nuova release esordirà il 22 gennaio con la serie Galaxy S25, e sarà distribuita tramite aggiornamento su decine di modelli Samsung già in commercio nelle settimane successive. Quest’anno l’attesa per la nuova release è più lunga, ma promette grandi novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24 FE

Aggiornamento in rollout anche per Samsung Galaxy S24 FE, il più recente esponente della gamma Fan Edition per quanto riguarda gli smartphone. Il dispositivo sta accogliendo in Europa il firmware S721BXXS3AXL1 con le patch di sicurezza di gennaio 2025.

Le novità sono sostanzialmente le stesse citate più su: come riportato nel bollettino Samsung, le patch di questo mese vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano i dispositivi del produttore. Anche qui abbiamo bugfix e generici miglioramenti di stabilità e prestazioni, e anche qui arriverà nelle prossime settimane l’aggiornamento alla One UI 7. Sarà necessaria ancora un po’ di pazienza.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21 FE

Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S21 FE: lo smartphone sta ricevendo a partire dagli Stati Uniti le patch di sicurezza di gennaio 2025 con la versione G990USQSEGXL4. Le novità sono di fatto le stesse di cui abbiamo parlato più su, e comprendono la correzione a più di 50 vulnerabilità (tra CVE e SVE), generici miglioramenti di stabilità e prestazioni e qualche bugfix.

Anche Galaxy S21 FE riceverà la One UI 7, ma ci vorrà ancora un po’ di attesa.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S24 FE e S21 FE

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 FE e Galaxy S21 FE potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche optare per l’utilizzo di Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC e aver installato l’applicazione.

In caso di esito negativo non preoccupatevi: basterà soltanto aspettare qualche giorno prima di riprovare.