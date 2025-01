Sebbene il team di sviluppatori di Samsung debba ancora rilasciare One UI 7, la versione personalizzata dell’azienda basata su Android 15, in Rete nelle scorse ore sono emersi i primi dettagli sulla release successiva, quella che potrebbe essere rilasciata forse già entro la fine di quest’anno: stiamo ovviamente parlando di One UI 8.

Sembra, infatti, che gli sviluppatori del colosso coreano abbiano già iniziato a lavorare a One UI 8 e riferimenti a tale versione dell’interfaccia sono stati trovati in varie parti dell’ecosistema di Samsung.

Scoperta una delle presunte novità di One UI 8

Probabilmente gli sviluppatori di Samsung al momento stanno già testando internamente questa nuova versione dell’interfaccia, ovviamente ancora in una fase embrionale e basata su Android 16.

Stando a quanto è emerso, tra le novità di One UI 8 vi dovrebbe essere il supporto Decal Shader, funzionalità che potrebbe essere sfruttata per migliorare le icone e le animazioni e introdurre nuovi elementi nell’interfaccia del colosso coreano.

Ecco un esempio di ciò che potrebbe consentire la funzionalità:

I think it is prepared for this effect. https://t.co/biyjtWDZyo pic.twitter.com/ke1YuidAOG — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 9, 2025

Ricordiamo che One UI 8 sbarcherà non soltanto sulla serie Samsung Galaxy S25 ma anche sulle precedenti generazioni, come Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S22, oltre che sui modelli pieghevoli e vari telefoni di fascia media dell’azienda.

Il team di sviluppatori di Google pare abbia in progetto di rilasciare la versione definitiva di Android 16 in anticipo rispetto a quanto è avvenuto lo scorso anno per Android 15 e ciò potrebbe aiutare Samsung ad ottimizzare One UI 8 già entro la fine del 2025, rilasciando il relativo aggiornamento per la serie Samsung Galaxy S25 e altri modelli “fortunati”.

Ad ogni modo, c’è tutto il tempo per saperne di più mentre adesso i riflettori vanno inevitabilmente puntati su One UI 7, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale il 22 gennaio in occasione della presentazione della serie Samsung Galaxy S25.