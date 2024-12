A distanza di due settimane dal rilascio di Android 15 QPR1 sul canale stabile per tutti i Pixel supportati, Google ha avviato il rilascio di… Android 15 QPR1 per tutti i Pixel supportati.

Può sembrare assurdo ma, in questo caso, l’aggiornamento (in distribuzione via OTA) è disponibile esclusivamente per gli utenti che hanno preso parte al programma beta del primo ciclo di sviluppo trimestrale di Android 15 e lo hanno poi abbandonato prima di installare la beta 1 di Android 15 QPR2.

Google completa il rilascio di Android 15 QPR1 sui Pixel

Come anticipato in apertura, Google ha avviato il rilascio di Android 15 QPR1 anche per gli utenti che, durante il primo ciclo di sviluppo trimestrale, facevano parte del programma Android Beta e che sul loro dispositivo eseguivano ancora la beta 3.1, quella conclusiva del ciclo di sviluppo.

Al team di sviluppo c’è voluto più tempo del previsto (e del solito) per completare il rilascio ma, finalmente, questo capitolo può considerarsi chiuso. L’aggiornamento è esattamente lo stesso distribuito a inizio dicembre agli utenti comuni e, di seguito, potete trovare i link agli articoli con tutte le novità dell’aggiornamento trimestrale e del Pixel Drop di dicembre 2024.

Come installare l’aggiornamento senza perdere i dati

L’aggiornamento ad Android 15 QPR1 è finalmente in fase di distribuzione (sempre graduale) tramite OTA anche per gli utenti in possesso di uno dei Pixel supportati che erano registrati al programma Android Beta e che erano usciti dal programma prima dell’uscita della beta 1 di Android 15 QPR2.

Alla pari degli utenti del canale stabile, anche gli “ex” utenti beta stanno ricevendo la build AP4A.241205.013. Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” .

Per sicurezza, prima di effettuare un tap su “Scarica e installa”, è bene accertarsi che nella schermata di aggiornamento sia riportata la dicitura “Android Beta Exit No Data Wipe“: nel caso in cui riscontriate la dicitura “Android Beta Exit with Data Wipe“, il vostro Pixel verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica (tutti i dati andranno persi) con a bordo precedente versione pubblica di Android 15 (quella con le patch di sicurezza aggiornate a novembre 2024).