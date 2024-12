Nuovi aggiornamenti in distribuzione in queste ore, riguardanti in particolare Samsung, Realme e Huawei: novità sono infatti in arrivo per i possessori di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Realme GT 7 Pro e dei modelli della serie Huawei Mate 70. Scopriamo insieme i cambiamenti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+ e S21 Ultra

Iniziamo da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che stanno ricevendo in Italia le patch di sicurezza di dicembre 2024. L’aggiornamento arriva attraverso i firmware S90*BXXSDEXKA, ma non sembra portare novità particolarmente evidenti. Discorso simile per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che stanno sempre ricevendo le patch di dicembre, sempre in Italia: in questi casi i firmware in rollout sono i G99*BXXSEGXK1.

Come abbiamo visto nel consueto e aggiornato bollettino diffuso da Samsung, le patch di sicurezza di dicembre 2024 portano la correzione a 34 vulnerabilità CVE, di cui 6 di livello critico, e a 8 vulnerabilità SVE (ne sono state divulgate 6 per questioni di sicurezza), di cui una sola di livello critico. A queste si aggiungono le correzioni integrate da Samsung Semiconductor, etichettate come di livello alto (CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890).

I changelog non risultano particolarmente corposi, e citano solamente i miglioramenti di sicurezza, oltre ai soliti perfezionamenti riguardanti la stabilità e ai bugfix generici. Per novità più consistenti dovremo aspettare l’arrivo della One UI 7 basata su Android 15, attualmente alla seconda beta sulla serie Galaxy S24: l’aggiornamento stabile dovrebbe arrivare entro i primi mesi del 2025.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, A53 5G e A33 5G

Aggiornamento in distribuzione anche per Samsung Galaxy A54 5G, principale modello della fascia media del 2023 del produttore. Pure qui si tratta delle patch di sicurezza di dicembre 2024, ma il rollout è partito dagli Stati Uniti attraverso il firmware A546USQSACXKE.

Il changelog non è corposo, e cita solo miglioramenti riguardanti la sicurezza, oltre a bugfix e perfezionamenti lato stabilità. Come abbiamo visto più su, le patch di dicembre distribuite da Samsung portano la correzione a 34 vulnerabilità CVE e a 8 vulnerabilità SVE, oltre alle correzioni integrate da Samsung Semiconductor (CVE-2024-39343 e CVE-2024-39890).

Aggiornamento un po’ diverso per Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, esponenti della fascia media 2022: i due smartphone Android stanno ricevendo in Italia i firmware A536BXXUDEXK3 e A336BXXUCEXK4, ma non si spostano dalle patch di sicurezza di novembre 2024 (che hanno già ricevuto precedentemente). I changelog parlano solamente di miglioramenti lato stabilità e affidabilità, anche se il download richiesto è piuttosto corposo (più di 800 MB per A53).

Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G sono tutti e tre modelli in lizza per ricevere Android 15 e One UI 7, ma ci vorrà ancora un po’ di attesa: il programma beta coinvolge per ora solo la serie Galaxy S24, e la versione stabile farà il suo esordio probabilmente nel mese di gennaio sulla serie Galaxy S25.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+

Si aggiornano in queste ore Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+: i due tablet Android fanno parte dei modelli che ricevono update ogni trimestre, ma in questo caso stanno accogliendo in Italia un aggiornamento consecutivo a quello di ottobre. I firmware XXU7BXK1 integrano le patch di sicurezza di novembre 2024, oltre a miglioramenti generici riguardanti stabilità e affidabilità del sistema.

Come abbiamo visto con il bollettino del mese scorso diffuso da Samsung, le patch di novembre vanno a correggere 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) e 13 vulnerabilità relative ai dispositivi della casa di Seoul (SVE). Non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

Novità aggiornamento Realme GT 7 Pro

Cambiamo brand perché Realme GT 7 Pro sta ricevendo il suo primo aggiornamento software. Lo smartphone con Snapdragon 8 Elite è arrivato da poco sul mercato globale, e a partire dall’India sta accogliendo la versione RMX5011_15.0.0.140(EX01), che richiede un download di circa 840 MB.

L’aggiornamento integra le patch di sicurezza di novembre 2024, ma non solo: tra le novità troviamo miglioramenti per la compatibilità e la stabilità della connessione Wi-Fi, miglioramenti per lo sblocco con impronta digitale (con passi avanti nel tasso di successo), miglioramenti per la durata della batteria in certi scenari, ottimizzazioni per la fotocamera e generali miglioramenti per la stabilità del sistema. È stata anche integrata la soluzione a un problema di mancata risposta del dispositivo dopo aver premuto il pulsante Impostazioni all’interno dell’app YouTube.

L’aggiornamento per Realme GT 7 Pro è in distribuzione a partire dall’India, e potrebbe arrivare a livello globale nel giro di qualche giorno.

Novità aggiornamenti serie Huawei Mate 70

Aggiornamenti in rollout in Cina sulla serie Huawei Mate 70: gli smartphone stanno accogliendo HarmonyOS 4.3.0.130, che porta con sé alcune novità e miglioramenti. I nuovi firmware introducono alcune ottimizzazioni per la fotocamera e il display degli smartphone. Abbiamo una nuova funzionalità di ritratto per il tema Time Travel (dopo aver selezionato le foto per il tema, il sistema suggerirà le immagini migliori), miglioramenti agli effetti di cattura delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione e miglioramenti per gli effetti di visualizzazione in alcuni scenari.

L’aggiornamento è in distribuzione per gli utenti che non hanno aderito al programma beta di HarmonyOS NEXT, e richiede un download piuttosto corposo (1,1 GB circa).

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, A54, A53, A33 5G, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Realme GT 7 Pro e Huawei Mate 70

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche optare per l’utilizzo di Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC e aver installato l’applicazione.

Su Realme GT 7 Pro potete andare in “Impostazioni > Aggiornamenti software“, mentre sui modelli della serie Huawei Mate 70 potete controllare andando in “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti“.