Come promesso, Realme porta a livello globale (e in Italia) il suo nuovo smartphone Android: si tratta di Realme GT 7 Pro, dispositivo ufficializzato in Cina all’inizio del mese e ora in dirittura di arrivo anche da noi. Scopriamolo più da vicino, insieme ai prezzi e alla disponibilità per il mercato italiano.

Realme GT 7 Pro annunciato anche nella versione globale

A distanza di poche settimane dal debutto cinese, Realme GT 7 Pro viene annunciato nella versione dedicata al mercato globale: rispetto al modello presentato a inizio mese non ci sono di fatto differenze, se non nelle configurazioni in vendita (niente 16 GB di RAM e 1 TB di storage). Rispetto al predecessore, il nuovo smartphone cambia un po’ le cose lato design, con un modulo fotografico di forma rettangolare a contenere i tre obiettivi.

A bordo troviamo un RealWorld Eco² Display OLED 8T LTPO quad-curved da 6,78 pollici sviluppato in collaborazione con Samsung: si spinge fino a 6500 nit e offre un refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate a 2.600 Hz, Dolby Vision, PWM dimming a 2.600 Hz, 120% DCI-P3 e sensore ultrasonico integrato per il riconoscimento delle impronte digitali. Il cuore del nuovo smartphone è costituito dal potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM (niente versione da 16 GB da noi) e da 256 o 512 GB di memoria interna. Il chipset octa-core del produttore californiano spinge fino a 4,32 GHz (con i due Prime-core) ed è realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Realme ha integrato una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX906 da 50 MP (1/1.56″), sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 (1/4″) da 8 MP e teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50 MP (1/1.95″) con zoom ottico 3x (e ibrido fino a 120x con zoom AI). Come abbiamo visto con le anticipazioni fornite dal produttore, lo smartphone è il primo del segmento a supportare la fotografia subacquea a 360 gradi, rilevando automaticamente l’ambiente: è in grado di restare fino a 30 minuti a profondità fino a 2 metri, e il sensore sonico per il drenaggio dell’acqua assicura che non restino residui nella fotocamera, favorendo gli scatti subacquei. Questo anche grazie alla certificazione IP69 e al già citato lettore d’impronte digitali a ultrasuoni, che consente lo sblocco e lo scatto di immagini anche sott’acqua.

A bordo è presente la modalità AI Snap, che sfrutta un nuovo AI Demotion Engine e supporta fino a 30 immagini al secondo con una velocità dell’obiettivo di 1/10266 secondi. Questa modalità è perfetta per immortalare soggetti in movimento, anche rapido, e garantisce nitidezza e la possibilità di documentare anche i momenti più dinamici. A disposizione anche AI Night Vision, che garantisce fotografie chiare anche nelle condizioni di luce più complicate, e Live Photo, disponibile sia come funzione predefinita sia su Instagram: con una sola pressione permette di catturare immagini dinamiche, in grado di conservare i piccoli movimenti e aggiungere una nuova dimensione.

La batteria costituisce sicuramente uno dei punti di forza del nuovo prodotto di casa Realme: a bordo abbiamo ben 6500 mAh, compatibili con una ricarica rapida cablata da 120 W. Con una capacità simile, lo smartphone promette un’autonomia decisamente sopra la media dei modelli di fascia alta di questi ultimi anni, senza lasciare indietro la ricarica ultra rapida che da tempo contraddistingue i modelli del brand.

In base ai dati rilasciati dal produttore, bastano 13 minuti per tornare al 50%, oppure 37 minuti per arrivare al 100%. Per chi è preoccupato per il medio-lungo periodo, Realme garantisce una salute della batteria oltre l’80% dopo quattro anni di utilizzo.

Specifiche tecniche di Realme GT 7 Pro: display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm con Adreno 830

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone è il primo della gamma a mettere a disposizione la Realme UI 6.0 basata su Android 15, che integra una serie di funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra queste possiamo citare ad esempio AI Sketch to Image (per creare rapidamente immagini da una bozza), AI Motion Deblur (per rimuovere l’effetto mosso e offrire maggiore nitidezza negli scatti) e due funzioni specificatamente pensate per il gaming: AI Gaming Super Resolution (per migliorare la risoluzione in-game, con supporto fino a 1.5K) e AI Gaming Super Frame (per migliorare i frame durante il gioco, con supporto fino a 120 fps).

L’app AI Studio integra 5000 punti, validi per un anno: ogni utilizzo delle funzionalità al suo interno consuma 10 punti, ma gli utenti possono guadagnare 10 punti extra al giorno eseguendo l’accesso. AI Sketch to Image offre invece 10 utilizzi gratuiti ogni giorno, con ulteriori 10 utilizzi disponibili all’interno dell’app Album.

Il sistema basato su Android 15 propone i concetti e le funzioni NextAI del produttore cinese con alcune aggiunte e perfezionamenti alle funzioni già lanciate, come ad esempio AI Eraser: quest’ultima consente di cancellare oggetti indesiderati dalle fotografie, e nella versione 2.0 può rilevare oggetti, animali e persone con risultati ancora più naturali. Ci sono poi AI Documents (per rendere più semplice la scansione dei documenti), AI Recording Summary (per riassunti delle registrazioni vocali, con punti chiave e passaggi fondamentali), AI Remove Reflections (per rimuovere i riflessi nelle foto), Memories (crea album con i migliori ricordi) e non solo.

Prezzi, uscita e offerta lancio di Realme GT 7 Pro in Italia

Realme GT 7 Pro è disponibile all’acquisto da oggi, 26 novembre 2024, nelle colorazioni Mars Orange e Galaxy Grey al prezzo consigliato di 999,99 euro (versione da 12-256 GB) e di 1099,99 euro (versione da 12-512 GB). È possibile trovarlo su Amazon oppure presso gli altri principali rivenditori (Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert, Trony), e per i primi giorni di commercializzazione sono previste due offerte di lancio.

La prima riguarda la versione da 12-256 GB, proposta fino al 10 dicembre 2024 esclusivamente su Amazon al prezzo promozionale di 799,99 euro con caricabatterie da 120 W incluso; la seconda tocca la versione da 12-512 GB, proposta presso i rivenditori citati più su al prezzo promozionale di 999,99 euro fino al 17 dicembre 2024.