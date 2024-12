Nelle ultime ore abbiamo visto come Google sia impegnata nel rilascio del nuovo aggiornamento mensile per i propri dispositivi della gamma Pixel, contenente Android 15 QPR1 e nuove patch di sicurezza, oltre ad aver annunciato tutta una serie di nuove funzioni con il Pixel Drop di dicembre 2024. In quel di Mountain View tuttavia, proseguono i preparativi anche per il lancio del prossimo medio gamma del brand, Google Pixel 9a (che potrebbe arrivare prima del previsto).

Nel corso degli ultimi mesi sono trapelate alcune informazioni sul prossimo smartphone di Google, sono per esempio state condivise informazioni su processore e modem, una serie di render ad alta risoluzione che ci mostravano il presunto aspetto del dispositivo, ma abbiamo anche reperito informazioni su quelle che dovrebbero essere le colorazioni di Pixel 9a, così come abbiamo avuto la possibilità di scaricare i primi sfondi disponibili.

Nelle ultime ore i colleghi di androidheadlines hanno pubblicato in rete due immagini raffiguranti, presumibilmente, un prototipo del futuro Google Pixel 9a; diamo un’occhiata.

Ecco due nuove immagini di Google Pixel 9a

I più attenti tra voi potrebbero ricordare come le indiscrezioni su Pixel 9a iniziarono nel mese di agosto di quest’anno, in quell’occasione furono condivise in rete due immagini raffiguranti il design del futuro medio gamma dell’azienda di Mountain View.

Quelle che potete vedere qui sotto invece, sono le nuove immagini trapelate che ci mostrano un prototipo di Pixel 9a.

Come potete notare gli scatti ci mostrano la parte frontale e posteriore dello smartphone, possiamo vedere come il display del dispositivo sia piatto e come questo presenti un foro nella parte superiore, centralmente, per ospitare il sensore fotografico frontale.

I lati di Google Pixel 9a sono piatti, come lo è anche il retro del dispositivo; qui troviamo due fotocamere allineate orizzontalmente nell’angolo in alto a sinistra della back cover, con un flash LED sulla destra.

Potreste aver notato come sulla parte posteriore non sia presente l’ormai iconica G utilizzata dall’azienda, bensì un simbolo differente; si tratta di una pratica di uso comune per quel che riguarda i prototipi degli smartphone in via di sviluppo e lo abbiamo già visto in diverse occasioni in passato.

Le nuove immagini di Google Pixel 9a ci mostrano ancora una volta come l’azienda sembri intenzionata ad abbandonare la camera bar a cui siamo stati abituati negli ultimi anni (seppur con alcune rivisitazioni), in favore di un comparto fotografico quasi a filo con la scocca del dispositivo. Non ci resta che attendere per saperne di più, con l’avvicinarsi del lancio aumenteranno di conseguenza anche le indiscrezioni.