La serie “A” dei Google Pixel è sempre particolarmente interessante per l’ottimo rapporto qualità-prezzo che questi device propongono e a poche settimane dal lancio dei nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL arrivano quelle che sembrano essere le prime anticipazioni sul prossimo Pixel 9a.

È lui o non è lui il prossimo Google Pixel 9a?

Se lo farà Google lancerà il nuovo Pixel di fascia media solamente a metà del prossimo anno. Sembra quindi un po’ prematuro parlare di un Google Pixel 9a, ma questi primi leak sono stati presentati come tali. Il leaker che ha pubblicato queste foto sostiene che Google Pixel 9a uscirà entro la fine dell’anno e sarà disponibile in quattro colori. Da queste foto si vede come il logo posteriore sia modificato e questo fa pensare che si tratti di un prototipo proprio per evitare le fughe di notizie.

Ci sono però troppi elementi che non quadrano e che fanno pensare che questo non è il prossimo Google Pixel 9a. L’uscita entro la fine dell’anno, innanzitutto, sarebbe sorprendente e troppo a ridosso dei nuovi device top di gamma della serie Pixel. C’è poi da dire che il post cui il leaker fa riferimento sostenendo che quello ritratto nella foto sia il nuovo Google Pixel 9a è stato pubblicato poco meno di un mese fa con l’indicazione che Google avrebbe lanciato il 13 agosto il nuovo smartphone.

Ma il 13 agosto c’è stato l’evento di presentazione della nuova gamma di device Pixel 9 e non si è fatto minimamente riferimento al Pixel 9a. L’aspetto però che fa pendere probabilmente in maniera definitiva l’ago della bilancia a sfavore dell’attendibilità di questi leak è nel design di questo presunto Google Pixel 9a. I device di fascia media di Big G riprendono i tratti caratteristici del design degli omologhi top di gamma. Così è avvenuto, per esempio, con i Pixel 3a e con i Pixel 8. Lo smartphone di queste immagini, invece, ha l’alloggiamento per la fotocamera posteriore molto diverso da quello dei nuovi Pixel 9.

L’ultimo elemento – e se è vero che un indizio è solo un indizio, due una coincidenza ma tre fanno una prova – da considerare è che diversi analisti hanno anticipato come Google sembri orientata a un rilascio biennale dei device della serie “A”; questo vorrebbe dire che prima del 2026 non dovremmo veder un nuovo smartphone di questo tipo e che invece di Google Pixel 9a, che a quel punto non esisterebbe proprio e non potrebbe non vedere mai la luce, staremmo parlando di Pixel 10a.

È un po’ troppo presto per parlarne soprattutto in assenza di elementi validi per provare a trarre qualche indicazione utile. Di certo c’è l’interesse per questa tipologia di device.