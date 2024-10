Dopo i render trapelati ieri, ora spuntano anche i presunti colori nei quali verrà offerto Google Pixel 9a il prossimo anno.

Secondo l’indiscrezione di oggi Google Pixel 9a sarà disponibile in quattro colori come il predecessore, tra cui i soliti colori Porcelain e Obsidian, ma quest’anno Google sta abbandonando i colori Aloe e Bay in favore delle tonalità Peony e Iris.

Stando a quanto riferito la colorazione Peony di Google Pixel 9a sarà simile a quella del modello Google Pixel 9 base, mentre il colore Iris sarà un’opzione viola-bluastra.

Google Pixel 9a sarà disponibile nei quattro colori Porcelain, Obsidian, Peony e Iris

Come abbiamo visto nei render emersi ieri, Google Pixel 9a avrà un aspetto molto diverso da Google Pixel 8a visibile nell’immagine di copertina e non prenderà spunti di design dalla serie Google Pixel 9 lanciata ad agosto, ma piuttosto dall’iPhone.

Secondo le immagini trapelate Google Pixel 9a avrebbe i lati piatti come il resto della gamma Pixel 9, ma con un modulo fotocamera a filo con il retro del dispositivo.

Google Pixel 8a è stato presentato a maggio di quest’anno, quindi ci aspettiamo che il successore verrà lanciato nello stesso mese nel 2025 in occasione del ricorrente evento Google I/O.