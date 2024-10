I render trapelati qualche settimana fa suggeriscono che Google Pixel 9a riceverà un modulo fotocamera piatto senza teleobiettivo. Mentre le fotocamere ultrawide e frontale rimarrebbero con gli stessi sensori da 13 MP di Google Pixel 8a, l’aggiornamento nel reparto imaging di Pixel 9a riguarderebbe la fotocamera principale.

Google Pixel 9a avrebbe una fotocamera principale da 48 MP

Stando a una nuova indiscrezione Google sta abbandonando il sensore primario da 64 megapixel in favore di un sensore da 48 megapixel, probabilmente lo stesso sensore presente su Google Pixel 9 Pro Fold. Nonostante il sensore di risoluzione inferiore, la fotocamera dovrebbe fornire foto dall’aspetto migliore, inoltre Google Pixel 9a dovrebbe offrire la funzionalità “Aggiungimi” come la serie Pixel 9 che permette di usare l’intelligenza artificiale per comparire nella foto con il gruppo di amici o familiari senza dover chiedere a uno sconosciuto di scattare la foto.

Google Pixel 9a potrebbe essere l’ultimo dispositivo Pixel a utilizzare un processore progettato da Samsung, poiché Google Pixel 10 è destinato a ricevere un processore completamente personalizzato da Google e realizzato da TSMC. In ogni caso il lancio di Google Pixel 9a è ancora lontano, visto che sarebbe previsto per metà marzo 2025, quindi dovremo attendere ulteriori indiscrezioni per saperne di più.

In copertina: Google Pixel 8a