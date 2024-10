Torniamo a occuparci di Google Pixel 9a, il prossimo smartphone di fascia media Made by Google che, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare già nel primo trimestre del 2025, andando a completare la già affollata gamma Pixel 9.

Dopo essersi mostrato dal vivo nella sua forma prototipale, lo smartphone è salito alla ribalta grazie ad alcuni leak che, oltre ad averci spiattellato le colorazioni e gli sfondi dedicati, ce lo hanno mostrato in render dettagliatissimi. Nelle ultime ore sono trapelate anche le dimensioni esatte del prossimo medio-gamma di Google, ulteriore tassello che ci aiuta a capire di che pasta sarà fatto il dispositivo.

Trapelano le dimensioni del Google Pixel 9a

Dopo aver fornito, in collaborazione con Android Headlines, i render in alta definizione di Google Pixel 9a, il noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), ha recentemente condiviso su X un altro post dedicato al prossimo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View.

Focus di questo nuovo intervento sono le dimensioni dello smartphone. Il leaker si scusa del fatto che le dimensioni da lui diffuse qualche settimane fa non fossero precise al 100%, divulgando le dimensioni corrette: 154,7 x 73,2 x 8,9 mm. Lo spessore diventa pari a 9,4 mm se consideriamo anche la sporgenza, rispetto alla scocca, del blocco fotocamere: la differenza è minima perché, rispetto ai fratelli maggiori, lui non avrà il lingottino della Camera Island a sporgere in maniera marcata dalla scocca.

Se sul fronte dello spessore gli 8,9 mm rappresentano un dato in linea con quello del predecessore diretto Google Pixel 8a (che misurava 152,1 x 72,7 x 8,9 mm), le dimensioni in pianta sono leggermente superiori, sintomo che il medio-gamma di nuova generazione possa offrire un display più grande rispetto a quello da 6,1 pollici di Pixel 8a, magari spingendosi fino a 6,2 o addirittura 6,3 pollici (la stessa diagonale di quello presente su Pixel 9 e Pixel 9 Pro ma circondato da cornici più generose), mantenendo la tecnologia OLED e il refresh rate a 120 Hz.

Cosa sappiamo finora sul fronte delle specifiche

L’erede di Google Pixel 8a (trovate qua la nostra recensione), avrà sicuramente qualcosa in comune con i fratelli maggiori, rimanendo però un gradino sotto e mantenendo la vocazione da smartphone di fascia media.

All’inizio del mese di settembre erano trapelate alcune indiscrezioni sulle possibili specifiche tecniche di Google Pixel 9a, indiscrezioni che lasciavano un po’ con l’amaro in bocca.

Il SoC dovrebbe essere il Tensor G4 in una versione leggermente rivisitata rispetto a quello che troviamo a bordo dei modelli di punta, con packaging più economico di tipo IPoP (Integrated Package on Panel), invece del classico FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) e modem Exynos 5300, una generazione indietro rispetto all’Exynos 5400 presente sugli attuali flagship. A bordo, poi, troveremo almeno 8 GB di memoria RAM.

Come anticipato in apertura, Google Pixel 9a dovrebbe essere annunciato già nelle fasi iniziali del 2025 (i rumor parlano di marzo) e punta a configurarsi come il primo smartphone di Google a debuttare nativamente con a bordo Android 15.