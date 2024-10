Google Pixel 8a offre già una buona un’autonomia, ma sembra che con Google Pixel 9a potrà migliorare ancora grazie a una batteria dalla capienza maggiorata. Secondo un’indiscrezione di oggi Google Pixel 9a sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh, un incremento di circa l’11% rispetto a quella del predecessore.

Google Pixel 9a potrebbe contare su una batteria da 5.000 mAh

In genere, dopo un anno la capacità delle batterie degli smartphone aumenta in media solo del 3-4% e raramente arriva al 5%, quindi si tratterebbe di un aumento notevole per Google Pixel 9a che potrebbe persino battere alcuni record nei test sulla durata della batteria.

La scorsa settimana è emerso che Pixel 9a offrirebbe una fotocamera principale da 48 megapixel che potrebbe essere quella primaria di Google Pixel 9 Pro Fold, quindi avrebbe un’apertura f/1.7, più alta rispetto a quella di Pixel 8a. Tuttavia Google conserverebbe la stessa fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel, piuttosto che sostituirla con un teleobiettivo.

Secondo recenti voci di corridoio Pixel 9a verrebbe lanciato a metà marzo, circa due mesi prima rispetto al predecessore, il che è in linea con la serie Google Pixel 9 che è stata lanciata ad agosto, anziché a ottobre come accaduto per le serie precedenti.

In copertina: Google Pixel 8a