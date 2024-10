Il 13 agosto c’è stato l’evento di presentazione della nuova gamma di smartphone Google Pixel 9 e non si è fatto minimamente riferimento al modello Google Pixel 9a.

Tuttavia sono recentemente trapelati i render, le varianti colore e anche un set di sfondi in bassa risoluzione di Google Pixel 9a che hanno dato un’idea di cosa ci si può aspettare dal prossimo smartphone dell’azienda di Mountain View.

Ora sono emerse le immagini a piena risoluzione di Google Pixel 9a che gli utenti possono eventualmente utilizzare come sfondo del proprio smartphone.

Gli sfondi di Google Pixel 9a sono disponibili al download

Il set di immagini chiamato “Petali vorticosi” è composto da interpretazioni artistiche astratte di fiori e viene descritto da Google come “una vorticosa esposizione di fiori astratti”.

Non a caso gli sfondi nel set prendono il nome dai fiori da cui sono stati ispirati: Lilac (nome in codice “iris” – viola), Daffodil (“porcellana” – bianco), Cherry (“lampone” – rosa) e Bluebell (“ossidiana” – nero).

Come al solito raccomandiamo di non scaricare le immagini direttamente dalla galleria in quanto sono di bassa qualità, ma piuttosto di scaricarle a piena risoluzione utilizzando il link sottostante.

Download sfondi Google Pixel 9a

In copertina: Google Pixel 9