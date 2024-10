Archiviato il lancio di Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro lo scorso agosto e l’arrivo ufficiale di Android 15 sugli smartphone del colosso di Mountain View, è ora di pensare al prossimo medio gamma della famiglia, Google Pixel 9a, il cui lancio avverrà il prossimo anno con alcuni mesi di anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia.

Nelle scorse settimane si sono susseguiti in rete diversi rumor attorno a Google Pixel 9a, che hanno man mano delineato quello che sarà il prossimo smartphone budget di Google. Abbiamo avuto già modo di vedere i primi render del dispositivo, che dovrebbe apportare alcune modifiche all’estetica del modulo fotografico, e diversi leak hanno anche confermato le nuove colorazioni disponibili e gli sfondi di sistema che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti all’interno dell’app Sfondi dei Pixel.

Non sono mancati ovviamente anche rumor e leak sulle specifiche tecniche dello smartphone, in linea con quanto ci si aspetterebbe e che rappresentano un salto in avanti rispetto a Google Pixel 8a. Grazie ai colleghi di AndroidHeadlines possiamo però ora dare uno sguardo a quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa di Google Pixel 9a, a diversi mesi dall’arrivo sul mercato.

Ecco la presunta scheda tecnica di Google Pixel 9a

Stando ai colleghi d’oltreoceano, Google Pixel 9a sarà uno smartphone più grande rispetto a Google Pixel 8a e vedrà un aumento della diagonale del display, che passerà dai 6,1 pollici del predecessore a 6,3 pollici. Si tratta della stessa diagonale del display Actua presente su Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro, con la differenza che risiederà nel refresh rate adattivo che potrà passare da 60 Hz a 120 Hz.

Nonostante la stessa diagonale dei suoi fratelli maggiori, Google Pixel 9a sarà 2 mm più alto e 1 mm più largo rispetto ai top di gamma, probabilmente a causa delle cornici che dovrebbero risultare leggermente più grandi, come d’altronde già visto su Pixel 8a. Le dimensioni esatte sono di 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, per un peso complessivo di 186 grammi.

All’interno dello smartphone, senza particolari sorprese, troveremo il SoC Tensor G4, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Google Pixel 9 può contare su 12 GB di memoria RAM, specificatamente per gestire al meglio l’intelligenza artificiale on device, ma a quanto pare per Google Pixel 9a si è deciso di mantenere lo stesso quantitativo di memoria già visto sul suo predecessore.

La batteria da 5000 mAh vede un incremento dell’11% rispetto a Pixel 8a e del 7% rispetto a Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, rendendo ipoteticamente Google Pixel 9a lo smartphone con l’autonomia migliore della gamma. L’unica nota dolente risiede nella velocità di ricarica, che ancora una volta rimane a 18 W per quella cablata e appena 7,5 W per quella wireless.

Chiudiamo infine con il comparto fotografico, che dovrebbe contare su un nuovo sensore principale da 48 megapixel, accompagnato da un sensore ultragrandangolare da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 13 megapixel. Nella tabella qui in basso possiamo vedere un confronto tra la scheda tecnica di Google Pixel 9a e gli altri smartphone della gamma.

Prezzo e data d’uscita di Google Pixel 9a

Continuando con il trend del lancio anticipato di Google Pixel 9, anche Google Pixel 9a dovrebbe essere presentato in anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia. Il nuovo dispositivo di fascia media di Google dovrebbe arrivare sul mercato già nella metà di marzo 2025, saltando quindi la conferenza del Google I/O dove solitamente venivano annunciati i dispositivi di questa fascia.

Il listino dei prezzi dovrebbe restare invariato, mantenendo il prezzo dei 499 dollari sul suolo americano. Nel nostro Paese Google Pixel 8a è stato lanciato al prezzo di 549 euro, dunque possiamo aspettarci un prezzo in linea con il suo predecessore.