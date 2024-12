Lo standard PDF è oggi il più diffuso per i documenti digitali grazie alla sua capacità di mantenere il formato originale indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo utilizzato. Per aprirli e leggerli è sufficiente un’applicazione dedicata che spesso è integrata anche nei browser. Non nella versione mobile di Google Chrome per Android. Con la versione 133.0.6872.0 di Chrome Canary per Android, il visualizzatore PDF inizia finalmente a essere disponibile.

Come attivare (e cosa prevede) il lettore PDF nativo in Google Chrome

Prima dell’ultima versione di Chrome Canary, e dell’attuale applicazione Chrome pr Android, quando scaricavamo un file PDF tramite il browser di Google, questo veniva salvato nella sezione Downloads. Per visualizzarlo è necessario recarsi in quella scheda e aprirlo utilizzando il visualizzatore predefinito di Google Drive o Visualizzatore PDF di Google.

La nuova versione di Google Chrome Canary, così come anticipato all’inizio dell’anno, permette di aprire i file PDF senza dover uscire dall’app. Per accedere a questa funzionalità è necessario attivare i flag “Open PDF Inline on Android” e “Open PDF Inline on Android pre-V”. Presumibilmente Google abiliterà questi flag di default in una prossima versione di Chrome, ma al momento per attivare il lettore PDF nativo è necessario digitare sulla barra degli indirizzi la stringa chrome://flags e attivare i flag.

Il flag Open PDF Inline on Android consente a Chrome di gestire i PDF nativamente su dispositivi con Android 15, mentre il flag Open PDF Inline on Android pre-V estende questa funzionalità anche ai dispositivi con Android 12 o versioni successive. La prima di queste flag è già disponibile su tutte le versioni di Google Chrome, mentre la seconda richiede Chrome versione 132 o successiva, attualmente in versione beta.

Al momento, l’interfaccia è semplice e priva di molte funzioni. Tuttavia, è possibile consultare file PDF di più pagine e utilizzare la funzione di ricerca integrata nel browser per trovare parole nel testo.

C’è la possibilità di prendere appunti: toccando l’icona della matita si apre un’interfaccia dalla quale selezionare una penna o un evidenziatore per intervenire sul file. Si può regolare il colore e la larghezza sia della penna che dell’evidenziatore utilizzando la rispettiva icona nella barra degli strumenti. Tramite l’icona della gomma da cancellare è possibile rimuovere le annotazioni selezionando quelle che si vuole eliminare. Ci sono anche i comandi avanti e indietro per annullare o ripetere l’ultima annotazione fatta. Premendo sull’icona dell’occhio, invece, le annotazioni vengono bloccate per evitare modifiche accidentali.

L’integrazione del lettore PDF nativo in Google Chrome per Android è possibile grazie alla Jetpack PDF support library. Questa libreria semplifica l’uso delle funzionalità PDF di base offerte dal sistema operativo di Google ed è inclusa automaticamente in Android 15. Tuttavia, è disponibile anche per versioni precedenti del sistema operativo (Android 12, Android 13 e Android 14) tramite un aggiornamento di sistema distribuito attraverso Google Play, a patto che il dispositivo supporti il livello di estensione SDK 13.

Con questo aggiornamento Google sta ponendo le basi per un’integrazione più fluida del lettore PDF direttamente in Chrome per Android rendendo superfluo il ricorso ad app di terze parti, finalmente.