L’anno è iniziato da poco più di due settimane e Google Chrome continua a godere della propria popolarità a livello globale frutto di una combinazione di elementi quali le prestazioni, la personalizzazione e la flessibilità che gli consente di adattarsi a qualsiasi utilizzo, dal più leggero a quello prettamente orientato alla produttività.

In tal senso, il browser, e in particolar modo nella sua applicazione per Android, può contare su numerose funzioni e scorciatoie in grado di facilitare l’uso lavorativo; ebbene, stando a quanto svelato da un utente su X (ex Twitter) l’app sarebbe pronta ad accogliere una comoda funzione che riguarderebbe i PDF, scopriamo di cosa di tratta.

Google vuole ottimizzare la gestione dei PDF, spuntano indizi da Chrome Canary

Partiamo premettendo che la versione Android dell’app non è in grado di gestire di plug-in come avviene su desktop bensì sfrutta semplicemente il visualizzatore predefinito di Google Drive; in alternativa è sempre disponibile il Visualizzatore PDF di Google stessa.

Attualmente nel momento in cui viene scaricato un PDF questo viene allocato nella sezione Downloads, insieme agli altri file scaricati. Per poterlo aprire sarà necessario recarsi nell’apposita scheda attraverso il menu overflow dell’app, cercare il pdf in questione e aprirlo.

La notizia odierna arriva dall’utente @Leopeva64 su X, noto per la capacità di scovare funzioni in anteprima delle applicazioni dei servizi Google e non solo, il quale ha diffuso una schermata proveniente dalle impostazioni dell’app di Chrome Canary 122 in cui è possibile notare la presenza del flag chrome://flags/#open-download-dialog la cui abilitazione consentirebbe l’apertura automatica dei PDF al termine del download.

L’utilità di una funzione del genere è presto detta in quanto velocizzerebbe i tempi di gestione e apertura dei PDF evitando di dover visitare la sezione download ogni qualvolta si decida di visualizzare un documento appena scaricato.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google

Come accennato, il suddetto flag e relativa funzione sono attualmente disponibili sulla versione 122 di Chrome Canary, il canale di sviluppo intermedio del browser di Google il cui uso quotidiano è sconsigliato per via dei bug presenti e della generale instabilità dell’applicazione trattandosi di una versione di test dedicata prima di tutto agli sviluppatori e addetti del settore.

Al momento della stesura di questo articolo non abbiamo informazioni in merito a un rilascio nel canale stabile del flag e della funzione in questione. Detto ciò, per provare la versione 122 di Google Chrome Canary potete procedere con l’installazione manuale, scaricando l’opportuno APK dal portale APKMirror (tramite questo link).

Qualora invece voleste controllare di avere la versione più recente di Google Chrome, in attesa della suddetta, vi basterà cliccare il badge sottostante che vi rimanderà alla relativa pagina sul Google Play Store.

