Il Black Friday è terminato con il Cyber Monday di lunedì 2 dicembre, ma sul Google Store sono arrivate quest’oggi nuove offerte: si tratta in particolare di proposte riguardanti i bundle, che consentono di portarsi a casa gli smartphone più recenti della serie Pixel in accoppiata a smartwatch o cuffie in regalo (e non solo). Scopriamo insieme la nuova iniziativa Google.

Sono arrivate le offerte di dicembre del Google Store

La nuova promozione del Google Store è attiva da oggi, 4 dicembre, fino al 19 dicembre, e permette di ottenere in regalo Google Pixel Watch 2, Google Pixel Buds Pro 2 o Google Pixel Buds A-Series se acquistati in abbinamento a uno dei più recenti smartphone della gamma. Più in particolare le proposte sono le seguenti:

449 euro di sconto su Google Pixel 8 Pro + Google Pixel Buds Pro 2 – acquista qui

su Google Pixel 8 Pro + Google Pixel Buds Pro 2 – acquista qui 279 euro di sconto su Google Pixel 9 Pro + Google Pixel Watch 2 – acquista qui

su Google Pixel 9 Pro + Google Pixel Watch 2 – acquista qui 279 euro di sconto su Google Pixel 9 Pro XL + Google Pixel Watch 2 – acquista qui

su Google Pixel 9 Pro XL + Google Pixel Watch 2 – acquista qui 279 euro di sconto su Google Pixel 9 + Google Pixel Watch 2 – acquista qui

su Google Pixel 9 + Google Pixel Watch 2 – acquista qui 209 euro di sconto su Google Pixel 8 + Google Pixel Buds A-Series – acquista qui

su Google Pixel 8 + Google Pixel Buds A-Series – acquista qui 159 euro di sconto su Google Pixel 8a + Google Pixel Buds A-Series – acquista qui

Google Pixel Watch 2 è disponibile sul Google Store al prezzo consigliato di 279 euro: lo sconto corrispondente consente dunque di portarsi a casa Pixel 9, Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL con lo smartwatch in regalo, se aggiunti al carrello contestualmente. Lo sconto aumenta con Google Pixel 8 Pro, che può essere acquistato con le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 con un ribasso totale di 449 euro.

Per i modelli meno costosi, ossia Pixel 8 e Pixel 8a, è previsto uno sconto superiore al valore delle cuffie Pixel Buds A-Series del bundle promozionale: di conseguenza l’aggiunta contestuale al carrello permette di fatto di ottenere le cuffie in omaggio e di approfittare di un ribasso aggiuntivo. Proseguono inoltre le proposte riguardanti i servizi: acquistando Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL si può avere un anno di Gemini Advanced senza costi aggiuntivi, oltre a un anno di Google One AI Premium, 6 mesi di Fitbit Premium e 3 mesi di YouTube Premium. Con Pixel 9 si possono avere 6 mesi di Google One Premium da 2 TB e di Fitbit Premium, oltre a 3 mesi di YouTube Premium.

Per scoprire tutte le attuali offerte a disposizione sul Google Store potete seguire il link qui in basso. Per eventuali indecisioni sui prodotti della serie Pixel da acquistare, più giù potete trovare tutte le nostre recensioni.