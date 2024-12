Oggi parliamo di un servizio di Google che non ha bisogno di presentazioni, chiunque utilizzi uno smartphone Android infatti si serve contestualmente anche di Gmail, l’applicazione dedicata alla posta elettronica sviluppata dal colosso di Mountain View. Il software in questione riceve continuamente migliorie e nuove funzionalità, ciclicamente implementate dal team di sviluppatori che segue il progetto.

Tanto per fare qualche esempio, ultimamente abbiamo visto l’introduzione dell’indicatore di spazio su Gmail, alcuni cambiamenti per le schede di riepilogo, i miglioramenti introdotti per aiutare gli utenti a scrivere le loro email, ma abbiamo anche visto come sia stato introdotto un nuovo filtro per rendere la ricerca all’interno dell’app più efficace.

Gmail tuttavia non si limita a fornire esclusivamente uno strumento per scrivere e ricevere email, ma vanta anche alcune funzionalità volte a semplificare la vita degli utenti; oggi vediamo insieme come attivare una funzione già disponibile da qualche tempo, che può tornare decisamente utile in questo periodo dell’anno.

Come attivare il monitoraggio delle spedizioni in Gmail

Archiviato il lungo periodo del Black Friday gli utenti hanno ancora tempo per effettuare tutta una serie di acquisti prima di Natale, se ancora non aveste trovato nulla di vostro gradimento nonostante le numerose offerte, vi invitiamo non solo a seguire i nostri migliori gruppi Telegram dedicati alle Offerte Tech e alle Offerte Casa, dove giornalmente condividiamo con voi le migliori offerte del web, ma anche a dare un’occhiata al nostro nuovo Calendario dell’Avvento di Tuttoandroid.

Ad ogni modo quello attuale è il periodo dell’anno più frenetico per quel che riguarda gli acquisti e può capitare che, comprando da diversi store online, si perdano di vista le varie spedizioni dovendo destreggiarsi tra differenti servizi di tracking. Fortunatamente Gmail offre ai propri utenti un servizio di monitoraggio delle spedizioni, decisamente semplice da attivare:

aprite Gmail sul vostro smartphone e cliccate il menù in alto a sinistra (l’icona con tre linee orizzontali)

recatevi nelle Impostazioni dell’account

scorrete verso il basso fino ad individuare la voce “Monitoraggio delle spedizioni. Google comunicherà i numeri di riferimento dei tuoi pacchi ai corrieri. Riceverai aggiornamenti sullo stato qui in Gmail” e attivatela

L’opzione in questione va attivata una sola volta, dato il consenso al tracciamento dei pacchi potrete utilizzare le schede riepilogative degli acquisti.

Nell’immagine di sinistra potete vedere il pulsante di adesione “Consenti”, mentre in quella di destra viene visualizzato ciò che gli utenti vedranno dopo che il tracciamento del pacco è attivato, quando ricevono un pacco da un corriere supportato.

Insomma, Google vuole che abbiate tutto sotto controllo in questo periodo dell’anno e lo strumento per il monitoraggio delle spedizioni integrato in Gmail può certamente essere di aiuto.