Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi e prodotti dell’azienda e, ovviamente, ciò riguarda anche Gmail.

Il frutto di questo continuo lavoro è rappresentato dall’introduzione di nuove funzionalità più o meno rilevanti e di modifiche dell’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Gmail migliora il supporto agli utenti per la scrittura dei messaggi

Nel mese di agosto nelle applicazioni mobile di Gmail sono state introdotte le scorciatoie per consentire agli utenti di avere un aiuto a scrivere un’email o a perfezionare una bozza e nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha annunciato che la prima di queste due scorciatoie è stata implementata anche nel client Web.

Inoltre, sia sul Web che nell’app mobile viene introdotta una nuova scorciatoia Polish che, a dire di Google, dovrebbe aiutare gli utenti a perfezionare le email ancora più velocemente

Per quanto riguarda il client Web, la nuova scorciatoia Help me write apparirà nel corpo del messaggio quando una bozza di email è vuota mentre la scorciatoia Polish apparirà per le bozze con più di 12 parole e, se si preme il relativo tasto o si digita Ctrl+H, verrà automaticamente visualizzata l’email “rifinita”.

Sui dispositivi mobile la scorciatoia Help me write continuerà ad apparire nel corpo del messaggio quando una bozza di email è vuota mentre la scorciatoia Polish apparirà per le bozze con più di 12 parole: scorrendo sul testo della scorciatoia verrà automaticamente visualizzato un messaggio email rifinito e da lì gli utenti potranno perfezionare la bozza con le opzioni Formalize, Elaborate o Shorten.

Queste due novità sono in fase di rilascio e nel giro di 15 giorni dovrebbero raggiungere tutti gli utenti Google Workspace con add-on Gemini Business ed Enterprise, Gemini Education e Education Premium e Google One AI Premium.