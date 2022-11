Gmail è senza dubbio uno dei servizi più apprezzati dagli utenti tra quelli dell’ecosistema di Google e la nuova funzionalità appena annunciata dal colosso di Mountain View non farà altro che aumentare la popolarità di questo client email.

Con un post sul blog ufficiale, infatti, il team di Google ha lanciato una funzionalità che si rivelerà molto comoda in vista della prossima stagione natalizia: ci riferiamo ad un sistema che aiuterà gli utenti a tenere traccia delle spedizioni relative agli acquisti effettuati online.

In sostanza, l’idea degli sviluppatori è quella di mettere a disposizione degli utenti una soluzione che possa aiutarli a tenere sotto controllo tutte le spedizioni che attendono, evitando stress e confusione.

Gmail si prepara per Natale con una novità

Nelle prossime settimane negli Stati Uniti Gmail inizierà a mostrare una visualizzazione semplice e utile delle informazioni sul monitoraggio e sulla consegna dei vari pacchi direttamente nella casella di posta.

Per gli ordini con numeri di tracciamento, Gmail visualizzerà in primo piano lo stato di consegna corrente nella visualizzazione dell’elenco della posta in arrivo e in una scheda riepilogativa nella parte superiore delle singole email, fornendo informazioni immediate (come la data di consegna stimata e lo stato attuale dell’ordine).

Gli utenti avranno la possibilità di attivare la ricezione degli aggiornamenti sul monitoraggio dei pacchi direttamente dalla casella di posta o nelle impostazioni di Gmail (il servizio cercherà automaticamente lo stato degli ordini utilizzando i numeri di tracciamento e li mostrerà nella casella di posta).

In futuro Gmail mostrerà anche un’apposita etichetta pure in caso di ritardo nella consegna di un pacco, così da aiutare gli utenti a prepararsi in caso di “brutte sorprese”.

La speranza è che questo servizio possa presto essere esteso dal team di Google anche ad altri Paesi: gli acquisti online, del resto, li facciamo anche in Italia.