Alla fine dello scorso mese è emerso che il team di sviluppatori di Gmail era al lavoro sull’introduzione di un nuovo filtro per il sistema di ricerca integrato nel popolare client di posta del colosso di Mountain View, in modo da garantire agli utenti una soluzione maggiormente personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Il filtro in questione, infatti, è stato studiato per consentire agli utenti di visualizzare i risultati di ricerca in base ad un ordine cronologico (dal più recente a quello più vecchio) o in base ad un ordine di rilevanza.

Gmail migliora il suo sistema di ricerca

Questa nuova funzionalità, che a molti potrebbe apparire quasi superflua, può invece rivelarsi molto utile nel caso di utenti con una casella email “ingolfata” da numerosi messaggi: chi riceve tante email e non ha l’abitudine di cancellarle, infatti, sa bene quanto possa essere complicato ritrovare un determinato messaggio.

Nelle scorse ore il popolare leaker Artem Russakovskii su X ha condiviso il seguente screenshot, confermando che il team di sviluppatori di Google ha avviato il rilascio di questa nuova funzionalità per gli utenti Gmail:

In pratica, una volta abilitata la nuova funzione (ciò dovrebbe avvenire attraverso un aggiornamento lato server), gli utenti nel momento in cui effettuano una ricerca possono fare affidamento su un’apposita opzione che consente loro di visualizzare i risultati per data o rilevanza.

Probabilmente nel giro di qualche giorno tale nuova funzione sarà estesa a tutti gli utenti di Gmail ma nell’attesa è possibile scaricare l’ultima versione disponibile dell’app da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: