Google ha appena annunciato una piccola ma utilissima novità che semplificherà la vita agli utenti di Gmail per Android: è in roll out la funzione che consente di trascinare gli indirizzi inseriti dai campi “A” a quelli “Cc” e “Ccn”.

Chiunque utilizzi quotidianamente o quasi Gmail o altri servizi di posta elettronica, sa bene che uno degli errori più comuni consiste nell’inserire accidentalmente un indirizzo nel campo sbagliato, magari in quello copia per conoscenza (cc) anziché in quello copia per conoscenza nascosta (ccn). Ove ciò accada, non c’è altra soluzione che cancellare l’indirizzo dal campo destinatario sbagliato e reinserirlo in quello corretto. Ebbene, dal team di Google è appena arrivata una buona notizia che colloca quest’ultima seccatura nel passato.

Sì, perché, come annunciato dal colosso di Mountain View e anticipato in apertura, Gmail per Android ha appena accolto una comodissima nuova funzione consistente nella possibilità di trascinare (drag & drop) contatti tra i campi “A”, “Cc” e “Ccn”. La novità è visibile nell’immagine seguente.

E la buona notizia è doppia: non soltanto la nuova funzione è già in distribuzione, ma il roll out riguarda tutti gli utenti, dunque non solo i titolari di abbonamenti Workspace o Workspace Individual, ma anche quelli titolari di un semplice account Google personale (chi vi scrive l’ha già ricevuta).

Badate bene che l’annuncio risale alla giornata di ieri, 29 novembre 2024, e che Google parla di 15 giorni per il completamento del roll out. Insomma, qualora siate corsi ad aprire Gmail per provare e siate rimasti delusi, non disperatevi: l’attesa sarà breve. E per ingannare l’attesa, non dimenticate che potete cliccare sul badge sottostante per scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app Gmail direttamente dal Google Play Store.