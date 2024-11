Gmail è senza dubbio uno dei servizi più amati tra quelli offerti da Google e ciò anche per il continuo lavoro del suo team di sviluppatori volto a garantire agli utenti un’esperienza sempre migliore.

Gmail è già uno dei client email più validi a filtrare lo spam e ridurre i fastidi per gli utenti ma, a quanto pare, il team del colosso di Mountain View è al lavoro su una nuova funzionalità che potrebbe migliorare ulteriormente la situazione.

Scoperta una nuova funzione di Gmail

Dall’analisi del codice della versione 24.45.33 di Google Play Services sono emerse delle stringhe che fanno riferimento alla funzione chiamata “Shielded Email”:

<string name=”autofill_datatype_shielded_email_subtext”>Generated email addresses</string>

<string name=”autofill_datatype_shielded_email_title”>Shielded Email</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_cancel_button_text”>Cancel</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_create_button_text”>Use address</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_email_dialog_lower_message_new_user”>Emails forward to ^1. To control spam, you can turn off forwarding at any time in your Google Account. <a href=”^2″>Learn more about Shielded Email</a>.</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_email_dialog_title_new_user”>Keep your email address private with Shielded Email</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_email_dialog_title_returning_user”>Use Shielded Email?</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_email_dialog_upper_message_new_user”>Use an email address created for this app. This can protect you from online tracking and data breaches.</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_email_dialog_upper_message_returning_user”>Use an email address created for this app. Emails will forward to ^1</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_email_label”>Use Shielded Email</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_error_retry_button_text”>Try again</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_generic_error_message”>Something went wrong. Please report the issue to <a href=”https://go/sme-bugs”>go/sme-bugs</a>. Error: ^1</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_progress_indicator_content_description”>Progress indicator</string>

<string name=”autofill_shielded_ids_refresh_button_content_description”>@string/common_refresh</string>

Stando a quanto è possibile apprendere, la funzione Shielded Email dovrebbe rappresentare un sistema per creare alias email monouso (o a uso limitato) che inoltreranno i messaggi al proprio account principale.

Pare che il team di Google stia costruendo questo sistema specificamente per indirizzare le app che chiedono l’indirizzo email degli utenti, in modo da consentire loro di mantenere privata l’email principale (l’ideale, per esempio, per iscriversi a siti e servizi senza essere poi sommersi dalle relative comunicazioni commerciali).

Per saperne di più su questa nuova funzionalità non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Gmail.