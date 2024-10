Da anni alcune particolari tipologie di e-mail aperte tramite Google Gmail prevedevano una sezione, detta Scheda riepilogativa, contenente una sintesi delle informazioni principali di quella comunicazione. Ora Google ha deciso di cambiarle per renderle più dinamiche, chiare e utili.

Le schede di riepilogo in Gmail stanno cambiando e cambieranno ancora

Per come le conosciamo oggi la scheda riepilogativa di un’e-mail compare in alto nella schermata di Google Gmail mostrando, per esempio nella ricevuta di conferma della prenotazione di un albergo, una sintesi con la data del check-in e del check-out, l’indirizzo e altre informazioni utili. Considerando come l’utilizzo delle e-mail sia notevolmente cresciuto e come più che in passato Google sia in grado di offrire funzionalità utili per gli utenti, ora Big G ha annunciato una serie di cambiamenti che interessano anche le schede riepilogative di Gmail.

La prima novità sono le quattro tipologie di e-mail all’interno delle quali compariranno le schede riepilogative: Acquisti, Eventi, Bollette e Viaggi. Nelle e-mail di conferma di acquisti online la scheda riepilogativa consentirà di monitorare la spedizione, visualizzare i dettagli dell’ordine e trovare rapidamente gli articoli acquistati. Per le e-mail relative agli eventi ora le schede riepilogative permetteranno di aggiungere al calendario gli inviti a una cena o la data di un concerto permettendo anche di inviare altre persone o raggiungere la destinazione tramite le relative indicazioni stradali.

Per le e-mail di pagamento di bollette, utenze e servizi vari la scheda riepilogativa permetterà di ricevere un promemoria aggiungendo una data in Google Tasks, mentre per le e-mail di viaggi sarà possibile gestire le prenotazioni, effettuare il check-in e visualizzare informazioni importanti sul viaggio.

Le informazioni all’interno delle schede riepilogative organizzeranno visivamente le informazioni chiave di tutte le e-mail correlate così da ottenere riepiloghi immediati con le informazioni essenziali, avere accesso immediatamente ad azioni pertinenti (come “Traccia pacco”, “Ottieni informazioni stradali”, “Avvisa altri”, eccetera) e visualizzare lo stato più recente in quanto le nuove schede sono dinamiche e tengono aggiornati sul cambiamento di stato di eventi, consegne e scadenze.

Se siamo abituati a pensare alle schede riepilogative come uno strumento utile all’interno delle singole e-mail, Google ha previsto anche in questo ambito una piccola rivoluzione. Le nuove schede riepilogative, infatti, potranno comparire nella parte alta dell’interfaccia di Google Gmail, evitando così di aprire le singole e-mail. In questa sezione, chiamata “In arrivo”, compariranno le schede di riepilogo degli acquisti solamente se necessario (per esempio quando mancano pochi giorni alla consegna di un pacco). In presenza di più consegne le schede di riepilogo vengono sovrapposte e si potranno poi ignorare, espandere o selezionare per accedere all’e-mail correlata.

È già iniziata la distribuzione, sia per Android che per iOS, dell’aggiornamento delle schede di riepilogo, mentre per la nuova sezione “In arrivo” bisognerà attendere ancora qualche mese.