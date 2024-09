Gmail continua ad evolversi aggiungendo un piccolo ma comodo aggiornamento nella versione web che rende più semplice tenere d’occhio quanto spazio di archiviazione stiamo utilizzando. Nel frattempo anche Google Chat introduce una fantastica novità, integrando al suo interno Gemini.

Arriva l’indicatore di spazio su Gmail e altri servizi Google

Con l’ultimo aggiornamento, Gmail offre la possibilità di tenere traccia dello spazio di archiviazione. Questo strumento consente agli utenti di monitorare facilmente quanto spazio hanno utilizzato e quanto ne rimane.

Per visualizzare l’indicatore di spazio su Gmail, basta cliccare sull’immagine del profilo in alto a destra. Nella parte inferiore del menu a discesa è presente un nuovo pulsante che mostra la percentuale di spazio utilizzato. Ad esempio, potrebbe apparire una scritta come “1% di 2 TB usati”, accompagnata da un’icona a forma di nuvola con i colori di Google. Questo rende semplice e immediato capire, a colpo d’occhio, quanto spazio rimane disponibile nel cloud.

Se si clicca sopra, si verrà indirizzati alla pagina dedicata di Google One, dove è possibile vedere una panoramica dettagliata di come viene utilizzato lo spazio nei vari servizi Google. Il nuovo indicatore si aggiunge a quello già disponibile in fondo alla pagina principale di Gmail, ma ora è molto più visibile e facile da raggiungere.

Questa nuova funzionalità è stata introdotta anche in Google Documenti, Fogli e Presentazioni, permettendo di tenere traccia dello spazio di archiviazione utilizzato mentre si lavora su documenti, fogli di calcolo o presentazioni. Stranamente sembra non apparire su Google Drive, molto probabilmente perché è già presente un indicatore dedicato nella barra laterale.

Gemini approda su Google Chat

Gemini sta per arrivare anche su Google Chat per gli utenti di Workspace Labs, portando con sé strumenti molto utili per chi utilizza le chat per lavoro o per la gestione di progetti. Infatti, cliccando sull’icona di Gemini nella versione web di Google Chat, si aprirà un pannello laterale che permetterà di fare diverse cose come:

Riassumere una conversazione o uno spazio di lavoro;

Creare automaticamente una lista di attività basate sulla chat;

Rispondere a domande specifiche legate alla conversazione o allo spazio in cui ci troviamo;

Questa funzione può rivelarsi molto utile per quando si lavora su progetti complessi o quando si gestiscono discussioni con più persone, in modo per rimanere organizzati e non perdere di vista i punti più importanti.

Insomma, piccole aggiunte come queste rendono l’esperienza d’uso di Gmail e degli altri strumenti di Google sempre più fluida e pratica, aiutandoci a gestire meglio il nostro flusso di lavoro.