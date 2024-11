A qualche giorno dall’annuncio ufficiale da parte di Google circa l’arrivo anticipato di Android 16 e altri cambiamenti legati al rilascio, emerge addirittura una data “ufficiale” per il rilascio della AOSP e dell’aggiornamento per i Pixel supportati.

La data da segnare sul calendario è il 3 giugno 2024, tre-quattro mesi in anticipo rispetto alle tempistiche solitamente seguite dal colosso di Mountain View ma assolutamente in linea con quanto trapelato finora. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su come e quando potrebbe svolgersi l’intero ciclo di sviluppo.

Android 16 potrebbe arrivare il 3 giugno 2024

Non è più un mistero il fatto che Android 16 arriverà molto in anticipo rispetto alle tempistiche classiche seguite negli ultimi anni da Google ma nelle ultime ore, da fonti interne al colosso di Mountain View, emerge una possibile data ufficiale per il rilascio: 3 giugno 2024.

La fonte riferisce inoltre che questa data coinciderebbe con quella del rilascio contemporaneo della AOSP e dell’aggiornamento per i dispositivi Pixel supportati. Rispetto a quanto fatto da Big G negli ultimi tre anni, possiamo riscontrare un notevole anticipo che oscilla tra i due e i quattro mesi:

Android 15: 3 settembre 2024 (AOSP) e 15 ottobre 2024 (OTA per i Pixel)

(AOSP) e (OTA per i Pixel) Android 14: 4 ottobre 2023 (sia AOSP che OTA per i Pixel)

(sia AOSP che OTA per i Pixel) Android 13: 15 agosto 2022 (sia AOSP che OTA per i Pixel)

Come/quando potrebbe svolgersi il ciclo di sviluppo

Assumendo che il 3 giugno 2024 si riveli essere la data corretta per il rilascio in forma stabile, è possibile ricostruire uan sorta di timeline per l’intero ciclo di sviluppo che potrebbe partire due mesi in anticipo rispetto al solito (il mese della DP1 è storicamente febbraio) e, almeno nella prima fase (quella delle Developer Preview), si dovrebbe svolgere in concomitanza con l’imminente ciclo di sviluppo di Android 15 QPR2 (la beta 1 è attesa a giorni). Questa potrebbe essere la situazione:

Novembre 2024: Android 15 QPR2 beta 1

Dicembre 2024: Android 15 QPR1 “stabile” (il ciclo di sviluppo si è concluso con la beta 3) Android 15 QPR2 beta 2 Android 16 Developer Preview 1

Gennaio 2024: Android 15 QPR2 beta 3 Android 16 Developer Preview 2

Febbraio 2024: Android 16 beta 1

Marzo 2024: Android 15 QPR2 “stabile” Android 16 beta 2

Aprile 2024: Android 16 beta 3 (raggiungimento della stabilità della piattaforma)

Maggio 2024: Android 16 beta 4

3 Giugno 2024: Android 16 “stabile”



Dopo il rilascio in forma stabile, a differenza di quanto fatto negli ultimi anni, il sistema operativo riceverà i soliti aggiornamenti trimestrali ma anche un minor update che avrà impatto sulle API di sistema, storicamente aggiornate con le nuove versioni del sistema operativo (ciò “bloccava” lo sviluppo di grosse funzionalità per circa un anno), tramite quello che potrebbe essere Android 16.1 (o comunque decidano di chiamarlo dalle parti di Mountain View).

Tutto ciò che sappiamo finora su Android 16

Android 16 sarà associato ai Baklava, dolci stratificati, ricchi di zucchero e frutta secca, originari della Turchia. Ciò è emerso già alla fine del mese di settembre ma ha poi trovato ulteriori conferme nel mese successivo.

Assieme alle indicazioni sul dolcetto, negli ultimi due mesi sono emerse tante funzionalità attese con la prossima versione di Android, soprattutto dall’analisi del codice sorgente della AOSP di Android 15 e delle versioni in anteprima degli aggiornamenti trimestrali dell’attuale iterazione del sistema operativo del robottino verde.

Mancano invece informazioni su quali dispositivi Pixel potrebbero essere aggiornati ad Android 16. Sulla carta, tutti i Pixel 7, i Pixel 8 e i Pixel 9 (oltre a Pixel Tablet e a Pixel Fold) dovrebbero ricevere l’aggiornamento. Nonostante la sorpresa per il prolungamento del supporto per i Google Pixel 6, dispositivi che dovevano raggiungere la fine del supporto con il rilascio in forma stabile con la prima versione di Android 15 ma che invece riceveranno Android 15 QPR1, questi smartphone non dovrebbero ricevere Android 16.