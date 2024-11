Il team di Google pare abbia avviato il rilascio di una delle funzionalità più attese di Android 15: stiamo parlando della funzione che consente agli utenti di impostare manualmente un limite alla ricarica della batteria.

Nonostante gli sforzi compiuti dai vari produttori di smartphone, l’autonomia resta uno dei limiti principali e le soluzioni studiate fino a questo momento possono soltanto provare ad alleviare la problematica.

Ebbene, la funzionalità di cui stiamo parlando rappresenta un esempio di questo approccio al problema: grazie ad essa, infatti, gli utenti possono decidere di limitare la carica una volta che il telefono raggiunge l’80% di capacità.

Android 15 prova a migliorare la durata della batteria

A differenza della Ricarica Adattiva (soluzione che termina la ricarica al 100% subito prima di quando l’utente scollegherebbe normalmente il caricabatterie), la nuova funzionalità è pensata proprio per limitare la ricarica della batteria all’80%, livello oltre il quale non andrà.

Questa funzionalità in sostanza dovrebbe aiutare gli utenti a ridurre gli effetti del degrado della batteria, migliorando così la sua “salute” e consentendo loro di fare affidamento su una maggiore autonomia (ossia quella massima ottimale) per un periodo di tempo più lungo (caricare regolarmente la batteria di uno smartphone al 100% è causa di stress per la stessa e di un acceleramento del suo degrado).

Ecco l’interfaccia della nuova funzionalità, già apparsa per gli utenti nel canale beta di Android 15:

Nelle scorse ore pare che il team di Google abbia iniziato ad implementare la nuova funzione anche nel canale stabile, ciò attraverso un aggiornamento lato server e soltanto per una ristretta cerchia di utenti (forse nell’ambito di una fase ulteriore di test).

Probabilmente nel corso dei prossimi giorni ne sapremo di più.