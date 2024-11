Google ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per Gemini, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale che continua a vivere un periodo di grande espansione, dato che è sempre più coinvolto in tutti i servizi del colosso di Mountain View (nelle ultime ore è stata annunciata l’integrazione in Google Home).

In attesa che arrivi Gemini 2.0, continuano a emergere informazioni su funzionalità che il chatbot potrebbe offrire in futuro. Il codice sorgente dell’app Google, app all’interno della quale “vive” il chatbot, nasconde alcune stringhe che sembrano suggerire la disponibilità per tutti di una funzionalità attualmente disponibile solo per gli abbonati a Gemini Advanced.

Gemini Advanced potrebbe diventare “freemium”, almeno in parte

Lo scorso settembre, Gemini ha guadagnato la capacità di elaborare i file anche nella versione mobile (prima era disponibile solo nella versione Web): gli utenti possono caricare file di testo, documenti, fogli di dati tabulati e fogli di lavoro. Per fruttare la funzionalità, gli utenti devono però essere abbonati ad Advanced.

Il noto insider @AssembleDebug (via AndroidAuthority) ha scovato, come anticipato in apertura, nuove stringhe di codice all’interno di app Google che lasciano intendere l’estensione di questa potenzialità anche agli utenti non abbonati.

Per i non abbonati, ci sarebbero comunque dei limiti nell’utilizzo gratuito di tale funzionalità, che l’app del chatbot mostrerà agli utenti (in percentuale), che potrebbero essere resettati giorno dopo giorno.

In questo modo, almeno in parte, Gemini Advanced diventerebbe “freemium” (quindi con funzionalità premium gratuite anche se con limitazioni): sembra che Google si appresti ad adottare un approccio simile a quello che OpenAI mette in campo con ChatGPT (qui, la funzionalità di analisi dei file è già disponibile, seppur con delle limitazioni, per gli utenti non abbonati).

Come scaricare o aggiornare l’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.