Google ha iniziato il graduale rilascio di Utilities, l’ultima estensione di Gemini che va a sostituire l’attuale fallback di Google Assistant. Una novità importante e interessante che rende Gemini sempre più protagonista e in grado di offrire un’esperienza di interazione più naturale e completa.

Tutto quello che è possibile fare (e non fare) con Utilities di Gemini

L’estensione per Gemini era stata anticipata da Mountain View durante l’ultimo Google I/O di maggio, spiegando che Utilities sarebbe stata in grado di controllare il dispositivo Android e le app. In pratica quando Gemini è impostato come assistente mobile sui device Android gli si può chiedere di eseguire determinate azioni come di impostare sveglie e timer, ma anche controllare contenuti multimediali e aprire delle app. Per l’interazione con Utilities di Gemini è possibile utilizzare sia prompt testuali che vocali e tra gli aspetti interessanti c’è anche che andrà a sostituire l’attuale fallback di Google Assistant. Invece che affidarsi a risposte predefinite o il frutto di una ricerca web, Utilities di Gemini restituirà un’interazione molto più conversazionale e per questo fluida.

L’estensione Utilities e tutte le relative funzionalità sono disponibili tramite l’app mobile Gemini solamente sui dispositivi Android. Per poter utilizzare Utilities è necessario impostare Gemini come assistente mobile principale. Al momento Utilities funziona solamente con i prompt in lingua inglese. Vediamo cosa si può fare con Utilities di Gemini.

Innanzitutto si possono impostare e gestire allarmi e timer. Si può chiedere a Gemini di impostare e gestire allarmi e timer nel corso di una conversazione. Ecco alcuni esempi:

Imposta una sveglia così posso svegliarmi per [evento, attività].

Devo concentrarmi su [attività, compito] per [periodo di tempo]. Imposta un timer per questo.

Mostra le mie sveglie –> Elimina la sveglia [time].

Quando inizia [attività, evento]? –> Imposta una sveglia per [ore] ore prima.

Si possono quindi impostare, modificare, controllare, silenziare, disabilitare ed eliminare le sveglie e gli allarmi. Inoltre si può chiedere a Gemini di gestire le app e le impostazioni del proprio dispositivo Android. In questo senso si può:

Chiedere di eseguire più azioni in un unico prompt: Imposta il volume dei contenuti multimediali e delle notifiche su [percentuale] e attiva il risparmio batteria. Scatta una foto con un timer da 10 secondi

Aprire siti web, app e impostazioni Apri [nome URL] Apri [nome app] Apri le impostazioni [nome delle impostazioni]

Controllare e verificare le funzionalità del dispositivo Accendi [spegni] la torcia Attivare [attivare, disattivare] il risparmio batteria Dimmi il volume Volume [percentuale] Alzare [abbassare] il volume Riduci la luminosità a [percentuale] Qual è il livello della mia batteria? Spegnere il dispositivo Riavvia il mio dispositivo

Scattare foto e screenshot Scatta un selfie Scatta una foto in [secondi] Fai uno screenshot

Controllare la riproduzione dei contenuti multimediali Pausa Metti in pausa [la musica, il video] Ferma la [musica, il video] Riprendere Continua a giocare Rigiocare Riavvia [musica, video] Prossimo Prossimo Prossimo [canzone, video] Precedente Riproduci precedente Valutare Metti un pollice in su a questa [canzone, video]



Inoltre per chi utilizza l’app Pixel Screenshots può (solamente in inglese) chiedere a Gemini:

Cerca [elemento, oggetto, tipo di contenuto] in Pixel Screenshots

Mostrami la mia [nome della raccolta] in Pixel Screenshots

Controlla gli screenshot di Pixel [la tua query].

Chi ha attivato Gemini anche sulla schermata di blocco può:

Impostare e disattivare gli allarmi

Impostare e arrestare i timer

Attivare o disattivare Torcia elettrica, Bluetooth, Non disturbare e Risparmio batteria

Controllare il volume e il livello della batteria del tuo dispositivo

Spegnere o riavviare il dispositivo

Scattare una foto e fare uno screenshot

Controllare i media

Con Utilities non è invece possibile attivare o disattivare i sottotitoli, cambiare la lingua per i media, trovare e aprire pagine specifiche su un sito web, cambiare la lingua di Gemini e usare Trova il mio dispositivo.