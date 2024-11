Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento dei tanti servizi offerti dall’azienda e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Home App.

Nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha dapprima implementato in questa applicazione una nuova interfaccia per i controlli del termostato e poi ha anche messo a disposizione degli utenti il widget dei preferiti, così da consentire la gestione dei vari dispositivi senza dovere aprire l’app.

E per rendere ancora più semplice la gestione del proprio ecosistema smart home, il team di Google all’inizio di questo mese ha iniziato a rilasciare un’apposita estensione per Google Gemini.

Come funziona l’estensione di Gemini per Google Home App

Quello che fino a qualche giorno fa era un rilascio graduale, nelle ultime ore pare essere stato accelerato: la nuova estensione di Google Gemini per Google Home App inizia ad essere disponibile per un quantitativo maggiore di utenti (sebbene solo per coloro che sono iscritti al programma Google Home Public Preview).

Per verificare se il proprio account è tra quelli per cui è stato disposto l’accesso all’estensione in questione, è sufficiente aprire l’app Gemini sul proprio dispositivo Android, toccare l’icona del proprio profilo in alto a destra, selezionare Estensioni e cercare Google Home.

Il principale punto di forza di Gemini è rappresentato dalla sua capacità di comprendere i comandi impartiti dagli utenti in un modo conversazionale, il che rende decisamente più semplice la gestione dei dispositivi.

E così gli utenti potranno per esempio chiedere all’assistente IA in modo molto naturale di preparare la sala da pranzo per una serata romantica oppure di impostare l’aria condizionata a una temperatura adatta per dormire, superando quindi i rigidi schemi richiesti invece da Google Assistant (e dagli altri normali assistenti).

Il colosso di Mountain View ha precisato che per motivi di sicurezza questa estensione non sarà in grado di controllare dispositivi “sensibili”, come ad esempio i cancelli, le telecamere, le serrature e le porte.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando sarà disponibile per tutti gli utenti.