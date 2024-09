Già da qualche tempo ormai sono disponibili sul mercato diversi prodotti e servizi mossi dall’intelligenza artificiale, il colosso di Mountain View investe come molte altre aziende svariate risorse nel continuo miglioramento di Google Gemini, il proprio chatbot IA, al fine di fornire agli utenti una valida alternativa rispetto alle soluzioni della concorrenza.

A titolo di esempio di recente abbiamo visto come il chatbot possa finalmente avviare le Routine di Google Assistant, come Gemini Live stia arrivando prima del previsto su molti dispositivi, come la versione Advanced dello strumento si sia aggiornata con miglioramenti al ragionamento e alla codifica, come sia stata modificata l’interfaccia su Android, come lo strumento sarà presto in grado di gestire chiamate WhatsApp e notifiche, come sia stato integrato in Google Keep potendo creare automaticamente liste ed elenchi, come permetta di saltare le pubblicità di YouTube e di ottenere il riassunto dei video, o ancora come l’azienda abbia annunciato l’arrivo di Gems e Imagen 3 in Gemini.

Oggi scopriamo insieme un’ulteriore nuova funzionalità per il chatbot IA del colosso di Mountain View.

Gemini Advanced permette ora il caricamento dei file su Android

Le immagini che potete vedere poco sotto sono state condivise dai colleghi di 9to5Google e ci mostrano una nuova funzionalità disponibile per Gemini, il chatbot IA di Google nella sua versione Advanced permette ora il caricamento dei file su Android e iOS, operazione finora eseguibile esclusivamente tramite la versione web del servizio.

Come potete notare dalle immagini, aperta l’applicazione mobile di Gemini, gli utenti noteranno un nuovo pulsante “+” in basso a destra, vicino a quelli del microfono, della fotocamera e di Gemini Live; cliccando sul nuovo pulsante apparirà un nuovo menù dalla parte inferiore dello schermo che offre all’utente tre opzioni: Carica un file, Carica dalla galleria (selettore foto di sistema) e Carica da Drive (quest’ultima disponibile solo su Android e non su iOS).

Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale, è possibile caricare fino a 10 file alla volta e ogni file può raggiungere i 100 MB; di seguito le tipologie di file supportati:

File di testo normale: TXT

Documenti: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

Documenti creati in Documenti Google

File di dati tabulari: CSV, TSV

Fogli di lavoro: XLS, XLSX

Fogli di lavoro creati in Fogli Google

Google ha dunque deciso di fornire agli utenti Gemini Advanced la stessa possibilità finora disponibile solo tramite la versione web del chatbot, permettendo loro di effettuare il caricamento di file anche dai loro dispositivi mobili.