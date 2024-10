Siamo ancora alla fine di ottobre, ma questa volta Samsung ha deciso di partire con largo anticipo: sul Samsung Shop Online sono già disponibili le prime offerte del Black Friday, con una selezione di prodotti scontati fino al 40%. Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti, compatibili con gli extra sconti dei coupon.

Samsung parte subito col Black Friday: tantissime offerte già attive

Il Samsung Shop Online propone le prime offerte del Black Friday, valide fino alle 9:00 dell’8 novembre 2024 su una selezione di prodotti: sul sito troviamo sconti su smartphone, tablet Android, smartwatch, cuffie true wireless e accessori, ma anche su monitor, smart TV ed elettrodomestici. Insomma, sono coinvolte tutte le categorie di prodotti tech.

La casa sud-coreana propone sconti fino al 40% su una selezione di prodotti, ma grazie ai cari e “vecchi” coupon è possibile far scendere ulteriormente i prezzi: innanzitutto segnaliamo che risulta tuttora valido l’extra sconto del 5% pensato per chi acquista tramite la Samsung Shop App ufficiale, ma sono attivi pure il coupon BF2024 (con sconti fino a 180 euro sulla serie Galaxy S24, fino a 120 euro sui pieghevoli, fino a 100 euro sulla serie Galaxy A e non solo) e il coupon SAMSUNGBF (fino al 27 novembre 2024); con quest’ultimo è possibile ottenere i seguenti sconti:

Vi segnaliamo inoltre che fino al 3 novembre 2024 lo sconto sulla gamma Galaxy Book è del 25%, e che fino al 4 novembre 2024 lo sconto per i seguenti modelli di smartphone pieghevoli è del 20%:

Samsung Galaxy Z Fold6 Crafted Black e White da 256 GB, 512 GB e 1 TB

Crafted Black e White da 256 GB, 512 GB e 1 TB Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB e 512 GB nei colori Peach, White e Crafted Black

Sul Samsung Shop Online troviamo sconti anche sui bundle (fino al 7 novembre vengono proposti Galaxy Watch7 40 mm + Galaxy Buds3 a 379 euro), prezzi speciali su prodotti selezionati (come Galaxy Watch7 44 mm LTE e Galaxy Buds FE) e ribassi per gli accessori: a tal proposito, sul sito troviamo ribassi del 40% su tantissime cover per smartphone e tablet (incluse le Flipsuit e le card NFC per diversi modelli), e su diversi altri accessori (come le S Pen).

A tutto questo va aggiunta la possibilità di sfruttare l’iniziativa Trade In per la permuta dell’usato e lo sconto “Più acquisti, più risparmi“, attivo fino al 2 dicembre 2024: acquistando 2 prodotti si riceve un ulteriore sconto del 15% direttamente nel carrello, mentre acquistandone 3 si arriva a uno sconto del 20%. Segnaliamo poi la possibilità di sfruttare la spedizione gratuita su tutto il catalogo e il finanziamento a tasso zero con prima rata a gennaio 2025.

Considerando le scadenze della maggior parte delle proposte indicate qui sopra, è molto probabile che il Samsung Shop Online metterà a disposizione ulteriori promozioni con l’avvicinarsi del vero e proprio Black Friday, che quest’anno cadrà venerdì 29 novembre. Non è comunque detto che saranno proposti prezzi migliori degli attuali sui prodotti di vostro interesse: in caso troviate subito la cifra giusta, vi consigliamo di approfittarne senza correre il rischio. Per scoprire tutte le attuali offerte attive sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso.