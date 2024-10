Dopo Samsung, anche HONOR è già entrata in clima Black Friday: sullo shop online ufficiale del produttore sono già disponibili le prime offerte, che saranno seguite da tante altre nel corso dei prossimi giorni. Andiamo a scoprire insieme i migliori sconti su smartphone, tablet Android e non solo tra quelli già attivi e quelli in arrivo.

Al via il Black Friday di HONOR: ecco le offerte già attive e in arrivo

A partire da domani, 1° novembre 2024, partiranno le vere e proprie offerte del Black Friday di HONOR, con un calendario fitto che ci accompagnerà per le prossime settimane. Avremo modo di accedere a proposte sulla gamma HONOR 200 con la HONOR 200 Week, sui tablet della serie HONOR Pad con la HONOR Pad Week e sugli smartphone della serie HONOR Magic con la HONOR Magic Week. Nell’attesa, sono comunque già accessibili alcuni sconti, ai quali daremo un’occhiata più in basso.

Questo è il calendario previsto per le offerte del Black Friday HONOR in arrivo:

dal 1° al 10 novembre 2024 : HONOR 200 Week

: HONOR 200 Week dall’11 al 20 novembre 2024 : HONOR Pad Week

: HONOR Pad Week dal 21 al 30 novembre 2024: HONOR Magic Week

Durante la HONOR 200 Week (1-20 novembre) sarà possibile approfittare di offerte sull’omonima gamma di smartphone Android:

Con la HONOR Pad Week (11-20 novembre) saranno attive le seguenti offerte sui tablet Android:

Con la HONOR Magic Week (21-30 novembre) saranno disponibili le seguenti offerte:

Come anticipato, sul sito ufficiale sono disponibili fin da subito alcune offerte sui prodotti del brand. Tra queste possiamo segnalarvi in particolare quella relativa a HONOR MagicPad 2, che viene proposto fino al 10 novembre a 499,90 euro (invece di 599,90 euro) con caricabatterie HONOR SuperCharge da 66 W (con l’aggiunta di 1,90 euro), e quella che tocca HONOR Magic6 Lite, con la versione da 8-512 GB proposta solo per poche ore a 299,90 euro invece di 429,90 euro (con HONOR Earbuds X6 o HONOR SuperCharge da 66 W aggiungendo 1,90 euro).

Per scoprire tutte le offerte del Black Friday HONOR già attive e quelle in arrivo da domani potete seguire il link qui in basso. Fateci sapere se siete riusciti a trovare lo sconto giusto per voi.